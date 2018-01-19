Тени свободы «Успех»

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Поганая молодежь», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Не знаю, слышали ли московские панки из группы «Тени свободы» про миф о платоновской пещере. Но их название вполне укладывается в русло философского куазуса: наблюдая за тенями на стене, мы принимаем их за подлинную реальность, а постичь истинную суть вещей нам мешает нежелание выйти на волю.

Шесть песен минальбома «Успех» должны слушателя приблизить к этой вожделенной свободе. Первые две композиции о том, что мешает нам достичь этого состояния. Заглавная вещь «Успех» повествует об извечной гонке амбициозных людей за престижем, а этимология понятия успех справедливо выводится из глагола «успеть». В смысловом отношении к ней примыкает песня бежать, звучащая столь же жестко и беспощадно. Посыл прост: в бегстве непонятно зачем и куда мы постоянно выпускаем из виду самое дорогое и необходимое.

Дальнейшие песни более созерцательны и психологичны. «Глупые выживут» в чуть смягченной аранжировке легко себе представить в репертуаре Димы Билана или Сергея Лазарева, особенно если бы те вдруг решили солидаризоваться с ее карикатурными персонажами. «Боль» - эскалация извечного пессимизма тех, кто познали чуть больше, чем необходимо для желающих покомфортнее обустроится в этой жизни. Песню с броским названием «Человек-тюрьма и человек-война» современный философ Михаил Бойко мог бы использовать как пособие для своих выкладок о тяге русского человека к мазохизму. Особенно «доставляют» вот такие строки:

Человек-тюрьма и человек-война -

Ни дня, ни шага без своих оков,

Хотя оковы вновь не попали в кадр

Фотографий с их отпусков.

Жирную точку в альбоме ставит песня «Сто лет назад», где декларируется нежелание героя быть подвергнутым тотальной классификации. Если под «успехом» понимать попытку ускользнуть от узколобых определений, то надо признать, что «Тени свободы» выпустили успешную работу.