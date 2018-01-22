Суд отложил рассмотрение дела певицы Началовой, которая отказалась проходить тест на алкоголь

В декабре 2017 года артистку остановили сотрудники ДПС и попросили ее пройти тест на наличие в организме алкоголя, но звезда отказалась это делать

Юлия Началова. Фото с сайта kino-teatr.ru

Теперь Юлию Началову могут лишить водительских прав на срок до двух лет. На днях должно было состояться заседание суда по этому делу, но его отложили.

В середине декабря минувшего года поздно вечером Юлию Началову остановили сотрудники ДПС. Они решили, что она управляет транспортным средством в нетрезвом состоянии, и попросили ее пройти тест на наличие алкоголя в крови. Однако певица отказалась проходить медицинское освидетельствование. Позже она пояснила, что ее остановили неизвестные мужчины, которые не показали своих документов и требовали проехать с ними. Эту же информацию сообщила представительница артистки Анна Исаева. Знаменитость не поехала с незнакомыми мужчинами, которые могли оказаться не сотрудниками ДПС.

Также Началова заверила, что уже давно не употребляет алкогольных напитков, так как страдает от подагры, и ей даже с едой приходится быть осторожной. На днях должно было состояться заседание суда по делу об отказе артистки пройти медицинское освидетельствование на алкоголь, но оно было отложено. «Суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове в суд эксперта и свидетеля и отложил заседание на 8 февраля», — сообщили сегодня в Дорогомиловском суде столицы, передают «РИА Новости». Отметим, что за отказ пройти тест на наличие алкоголя в организме певице грозит лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, что несколько лет назад у Юлии диагностировали подагру. Из-за этой болезни певицы вынуждена скрывать свои руки, покрытые шишками. Артистка постоянно надевает перчатки и другие аксессуары, когда появляется на публике. Недавно она впервые за долгое время показала свои руки. Поклонники ей посочувствовали, а некоторые поддержали. Они похвалили звезду за то, что она продолжает радоваться жизни, несмотря на свой диагноз.

Автор - Юлия Тодорович