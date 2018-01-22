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Альбом рэпера Оксимирона номинирован на престижную литературную премию

13:08 22.01.2018
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома. Предоставлено издателем
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Диск рэпера Оксимирона «Горгород» попал в лонг-лист премии имени Александра Пятигорского.

Обычно пресию вручают автору «лучшего философского сочинения», сообщает InterMedia. В общей сложности в обнародованном списке 37 участников, одним из которых стал рэпер. Причем «Горгород» номинирован не как музыкальный альбом, а как «рэп-поэма», в которой он, как Марсель Пруст, «разобрал себя, свои непримиримые и одновременно со-существующие фигуры сознания – на части и положил их как отдельные – но в единое и завершённое литературное произведение».

«Слушатели и читатели поэмы спорят о том, что такое литература и философия, что такое цитирование и первоисточники, что такое антиутопия, почему опять так актуальна стоическая философия, которая явно и не явно упомянута в поэме. О Толкиене и его символике в «Горгороде», о библейских сюжетах, мягко и бережно (хотя и с ненормативной лексикой почти во всех треках) внесенных в череду многомерного, как и положено по законам «большой литературы», переплетения образов и сюжетных линий поэмы. С точки зрения вовлечения в философию, в культурологию, в литературу – это небывалое действие», –отмечает философ Анна Елашкина, которая стала номинатором текста Оксимирона на эту премию.

Сумма литературной премии составляет один миллион рублей. Среди соперников Оксимирона также Михаил Зыгарь – автор бестселлера «Империя должна умереть».
Александр Пятигорский – советский философ, писатель и востоковед. Литературная премия его имени вручается ежегодно.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Премии в области литературы
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