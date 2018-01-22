«Ундервуд» предпочли колыбельную сексу

Концерт группы «Ундервуд» состоялся в клубе «16 тонн» 19 января

Как быстро летит время! Казалось бы, еще вчера группа «Ундервуд» считалась одним из главных рок-открытий наступившего XXI века. А теперь вдруг выясняется, что на их песнях успело вырасти целое поколение. На их концерты ходят прекрасные и пытливые девушки, собравшие, в частности, аншлаг на декабрьском юбилейном выступлении в клубе RED. Sold Out случился и в «Тоннах».

Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко нарушили многолетнюю традицию клуба, каждый концерт в котором стартует с шахтерского гимна «Sixteen Tons». Опередив обязательную интродукцию, музыканты представили новый клип на песню «Ракеты на Марс». Видео примечательно тем, что снято оно было совместно со спортивным клубом «РусДжет», члены которого впервые в истории стали в прошлом году чемпионами мира по авиамоделированию. «Ундервуд», известный своей дружбой с пилотами из «Стрижей», вновь подтвердил свою репутацию самой витающей в облаках команды.

Не оставил в этом сомнений и сет-лист. После песни «Ангелы и аэропланы» Максима Ткаченко, слово взял Владимир Ткаченко и представил своего «Летчика» с нескрываемым задором: «Продолжаем, продолжаем, продолжаем, друзья в том же духе!». Он же посвятил «Точку невозврата» миновавшим новогодним праздникам и поздравил всех зрителей с наступившим Крещением.

Максима же Кучеренко «Новая жизнь» заставила порефлексировать над недостатком новых песен. «Подзадержались мы с новым альбомом. - с сожалением констатировал он. - Но мы работаем в этом направлении, ведя диалоги друг с другом, представителями выпускающих компаний и с вами». Эксклюзивам при этом место в программе всё равно нашлось. В прошлом году Ткаченко и Кучеренко выпустили поэтический аудиосборник «Другие голоса». И на концерте в «Тоннах» Максим Кучеренко предварил песню «Всех, кого ты так сильно любил» декламацией своего стихотворения про дядю с самогоном и маршала Жукова в аду.

Время от времени фронтмены «Ундервуда» вступали в забавные диалоги. Выяснив у друга, как тот съездил на каникулы в Севастополь, Владимир Ткаченко признался, что посещение собственной малой Родины подвигло его на написание песни «Скарлетт Йохансон едет в Херсон». А Максим Кучеренко рассказал о том, как напарник переубедил его исполнять на этом концерте «Секс — это грязное дело», поэтому в угоду пришедшим в клуб детям пришлось предпочесть данной песне «Колыбельную для тех, кто украл».

Особое внимание в «Тоннах» было уделено песням с дебютного альбома «Ундервуда» «Всё пройдёт, милая». Предложив вспомнить о том, как эти песни дружно пелись хором в «Реде», музыканты уважили публику нечасто вспоминаемыми «Федюнчик, посмотри Титаник» и «Истребитель номер 0». Мощно прозвучала и «Следи за ее левой рукой».

Бис больше походил на американские горки. Большую часть невеселой исповеди зрелого мужчины «Чего ты ждешь» Владимир Ткаченко исполнил в одиночку под акустичскую гитару. Эстафету принял Максим Кучеренко, выдав на контрасте чеховский монолог и панк-открытку из Серебряного века «Чехов — это я». Контрольный же выстрел был произведен песнями «Гагарин, я вас любила» и «Йога и алкоголь».

P.S. Моей соседкой на концерте «Ундервуда» стала стильная, обритая наголо девушка. Мы с нею перекинулись несколькими теплыми фразами — и вот она уже кладет мне в ладонь с ликом Даниила Хармса... Вот такие чудесные люди посещают ныне концерты «Ундервуда»!

