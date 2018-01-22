Сказки Черного Города «Том III. Меж адом и раем»

Исполнитель: Сказки Черного Города, Название: «Том III. Меж адом и раем», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Информация из открытых источников: песня «Оборотень» воронежской группы «Сказки Черного Города» часто ошибочно приписывается «Королю и Шуту». Хорошо это или плохо? Для начинающей группы это, наверное, было бы комплиментом. Но для команды, которая в прошлом году разменяла второй десяток — повод задуматься. Впрочем, лидер «Сказок...» Николай Ерохин сегодня признается, что не косит бездумно под своих кумиров, а если и копирует Михаила Горшенева, то только для того, чтобы лучше разобраться в почерке Мастера.

«Сказки Черного Города» покоряют своей ориентацией на книжную культуру. Третий альбом позиционируется как третий том некоей антологии, а буклет стилизован под книгу с пожелтевшими страницами и сумрачными картинками, на которых персонаж блуждает во чреве сурового демона. Сходство с «Королем и Шутом» бросается уже на уровне названий песен: «Чайная церемония», «Ведьмак», «Маскарад». Помимо этого, Ерохин способен петь голосами как Горшка, так и Князя. Любопытно, что в «Клятве» его манера отсылает скорее к... Александру Лаэртскому.

Теперь об отличиях. Они наиболее явственно бросаются в глаза в «Ведьмаке». Начинается песня вполне в духе страшных сказок Андрея Князева: «В старенькой таверне, в этот вечер скверный...» (хоть прямо пой на мотив «Ели мясо мужики»!). Однако далее идет поворот на 180 градусов — и явный крен в область психологии: «Разум мой глуша, ожила душа». Ерохин силен именно своим глубоким проникновением в тайны человеческой натуры, балансирующей между добром и злом.

Порою этот выбор кажется иррациональным. Как, например, объяснить поступок старого моряка из песни «Потухший маяк», загасившем путеводный огонь во время шторма и тем самым погубившим собственного сына? Но ведь в реальной жизни отцы, предпочитающие воспитанию ребенка постоянные запои, карьеру или уход в другою семью поступают схожим образом. Вероятно, именно в этом направлении «Сказкам Черного Города» и стоит двигаться дальше.

В музыкальном отношении группа еще более свободна от влияния «Короля и Шута». Особенно хочется отметить в этом отношении «Маскарад», где замешательство героя перед своей непрогнозируемой неудачей на костюмированном балу передается чередованием медитативных и яростных инструментальных фрагментов. У воронежцев явно есть все шансы выпустить что-то по-настоящему самобытное.