Cellador «Off The Grid»

Исполнитель: Cellador, Название: «Off The Grid», Стиль: пауэр-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Это в заснеженных немноголюдных городках Финляндии хорошо играть основательный эпический пауэр-метал, щедро инкрустированный разнообразными виньетками. В США же, где совершенно иные ритмы жизни этот стиль не приживается, поэтому американцы экспортируют в другие страны преимкщественно рэп, альтернативу и попсу. Однако группа Cellador своим вялотекущим существованием доказывает, что в любом правиле имеются свои исключения.

Образовались они в по-сельскому тихой Небраске еще в 2006-м. Перебравшись в Колорадо, основатель команды Крис Петерсон лишился состава. Долгое время о Cellador судили по единственному альбому, пока в 2011-м не вышел четырехпесенный интернет-сингл, который не слишком повлиял на текущее положение дел.

Второй альбом «Off The Grid» вобрал в себя песни, написанные с 2007 по 2015 год. Разнятся они между собой, прямо скажем, несущественно. Стремительный темп, задорный вокал, лаконичные гитарные соло, умеренный хронометраж — этих базовых характеристик для пауэра как-то явно маловато. Опереточная патетика впервые проявляется в альбоме лишь в припеве четвертой композиции «Wake Up The Tyrant». Некоторое разнообразие также вносит ощетиненная «This Means War» да кавер на «Good Enough» Синди Лопер.

Альбом годится разве что для замороченных коллекционеров, убивающихся по всякой экзотике.