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Гражданская Оборона «Лунный переворот» (CD-переиздание + открытка)

17:46 24.01.2018 , Денис Ступников

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Лунный переворот», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Дверь за дверью, сон во сне», - такими словами Егора Летова можно охарактеризовать суть данного релиза. Это отражение в хитрой системе зеркал того, что само является зеркалом. Альбомы «Солнцеворот» и «Невыносимая лёгкость бытия» считались апофеозом увлечения Летова идеологией национал-большевизма. Кто-то от них плевался, кто-то восторженно ставил в один ряд с классикой советской песни.

Когда в начале «нулевых» Летов начал отходить от политики, он решил переиздать оба диска под принципиально иным соусом. Причины заключались отнюдь не только в его мировоззренческих установках. Дело в том, что «Солнцеворот» и «Невыносимая лёгкость бытия» записывались в 90-е, когда участники «ГО» еще не успели адаптироваться к специфике цифровой записи. Как итог — заваленный звук, отсутствие объема и невозможность распознавания знаменитой «стены звука», которую так долго и любовно выстраивали музыканты.

Пересведенная, ремастеренная и частично перезаписанная версия «Солнцеворота», получившая от противного название «Лунный переворот» звучит как вполне самостоятельный альбом «ГО». В «Далеко бежит дорога (впереди веселья много)» Черного Лукича добавилась путеводная гитара Александра Чеснакова, возносящая слушателя к заоблачным вершинам. Более фактурной стала акустическая «Дембельская». В «Про дурачка» чётко слышен женский вокал Анны Волковой, исполняющей партию Смерти.

В качестве бонусов в альбом добавились: дубль песни «Пой, революция» с «Невыносимой лёгкости бытия», стихотворение «Пасха» и инструментал Кузи Уо «Из последних сил» (который и впрямь играется так, будто его исполнитель преодолевает сопротивление чудовищной мощи). «Лунному перевороту» присуще редкое для наших работ наших рок-музыкантов пасхальное настроение. Для тех, кто преодолеет «стоптанную грязь» и «бетонную пыль», станет наградой «негасимый апрель» из песни «Нечего терять». Прочим же придется довольствоваться неказистыми видами из окна и поглощением всякой дряни (стихотворение «Пасха»). И, надо полагать, воскресший Христос Грюневальда на обложке отнюдь не случаен.

Восемь из дюжины вошедших в «Лунный переворот» песен игрались на конертах «Гражданской обороны». Для группы, которая никогда не играла живьём своих альбомов целиком, это феноменальный результат...

Нынешнее переиздание примечательно вложенной в него открыткой, уникальной фотографией из домашней студии Егора Летова и подкорректированными текстами в буклете, из которых убраны ненужные точки, многоточия и повторы. А на фото с задней стороне диджипака появился загадочный желтый блик, который отлично рифмуется с Солнцем Правды, в котором явился грюневальдовский Христос.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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