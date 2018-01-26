Casual «Не выпускай из сердца теплоту»

Исполнитель: Casual, Название: «Не выпускай из сердца теплоту», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

В оправдание своего названия столичная команда Casual умеет высекать искры драйва из повседневных впечатлений. Прогулки по заснеженным улицам, адреналиновый дефицит и ленивый взгляд на солнечный свет сквозь сигарный дым переплавляются у лидера группы Алексея Яшина в лирические, чуть нервозные песни в лучших традициях русского рока. Когда понимаешь, что «дома стареют меленее нас» нет сил на сантименты, но и жесткости и равнодушия от Casual тоже не дождешься.

Порою Яшин умеет быть нравоучительным. В песне «Не выпускай из сердца теплоту» изложена этическая программа-минимум для каждого. Однако старческим брюзжанием эта композиция отнюдь не выглядит, поскольку наследует лучшим образчикам философской лирики Николая Заболоцкого.

Casual похож сразу на многих своих коллег, но при этом имеет собственное лицо. Навязчивые сравнения критиков со «Сплинами» и «Разными людьми» Яшину, видимо, претили. Поэтому в песне «Пляж» из альбома «Сделай тише» он позволил себе выпад в адрес Александра Васильева и Павла Кащина, производивший не очень приятное впечатление. Теперь же Яшин полностью сумел реабилитироваться, упомянув с теплотой многих собратьев по перу в гимне «Чартова дюжина». Получилась следующая картина: «Агату Кристи», «Кино» и «Браво» он отнес к разряду мастодонтов: «Гильzа» и «Аффинаж» оказались в категории подающих надежды; ну а себя Casual скромно причислил к андеграунду, не заслуживающему места в хит-параде «Нашего Радио». Что ж, скромность — признак таланта и уверенности в себе.

Casual предпочитает не выдерживать внушительных пауз между альбомами. Дабы не приесться слушателю, музыкантам постоянно приходится экспериментировать. Отсюда — акустические песни, дуэты, оркестровые аранжировки и номера с женским вокалом. На диске совмещены все эти ипостаси. Альбом поделен на две части — вещи, где группа справляется собственными силами, и коллаборации. Из последних хочется выделить «Мама, ты знаешь...» с участием Хелависы и Сергея Галанина и несколько вещей с оркестром «Глобалис», которые тянет слушать при свечах.

Casual наверняка будут радовать нас и дальше. Ведь их муравей на обложке, позаимствованный из песни «След (Фуко)» был соавтором самого Бога в творении этого мира.