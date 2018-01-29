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Российский пианист получил премию «Грэмми» за лучший классический альбом

12:43 29.01.2018
Фрагмент обложки альбома-победителя. Предоставлено издателем
Фрагмент обложки альбома-победителя. Предоставлено издателем
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Юбилейная шестидесятая церемония вручения наград прошла 28 января 2018 года в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Её получил 26-летний пианист из Нижнего Новгорода Даниил Трифонов в номинации «Лучший классический альбом с солирующим инструментом», сообщает газета «Известия». В альбоме-победителе «Transcendental», выпущенном Deutsche Grammophon/Universal Classics, он играет произведения Ференца Листа.

Много говорилось о перспективе получения «Грэмми» Дмитрием Хворостовским (посмертно), но, увы, это не произошло. Диск с голосом Дмитрия Хворостовского в номинации «Лучший классический альбом с сольным вокалом» проиграл альбому Барбары Ханниган.

Темы: Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
29.01.2018, 15:45
Гость: ...

Даниил просто бесподобен!!! Никогда не видела музыканта, который бы так невозможно любил музыку... это что-то фантастическое
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