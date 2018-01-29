Сергея Галанина возмутил «свет в окошке»

Большой концерт группы «СерьГа» состоялся в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 28 января

Альбом «СерьГи» «Приметы» стал одним из главных музыкальных событий минувшего года. В мае 2017-го группа представила CD-версию этого релиза, а к январскому выступлению подоспел и винил. Отличный повод для того, чтобы «СерьГа» расширила пул исполняемых песен с «Примет»! Если в мае коллектив ограничился представлением всего шести вещей с альбома, то теперь сыграл почти его весь. Абсолютной премьерой стала песня «Крылья за спиной», которую, по словам Галанина, «СерьГа» всё никак не решалась сделать в концертном варианте.

В очередной раз «СерьГе» удалось собрать в «ГлавКлубе» аншлаг. Приятно пораженный обилием народа Галанин поблагодарил всех, кто сумел выбраться на концерт, и заметил, что воскресенье — это, как правило, «домашняя история», поэтому сделанный зрителями выбор для него ценен вдвойне.

Песня «Шапито» открыла внушительный блок патриотических песен «СерьГи». Комментируя её Галанин признался, что его музыканты не очень любят играть блюз, но в данном случае здесь всё как-то сложилось само собой. Посвященная трагическим одесским событиям 2014 года «Ромео и Джульетта» закономерно сменилась «Мы забьем на войну». Под неё грузный паренёк пригласил свою девушку на танец. Было удивительно наблюдать, как он грациозно начал вальсировать — и от былой неповоротливости не осталось и следа.

Цикл созидательных песен о вечных ценностях продолжился «Победой белого света», «Гагариным», «Я люблю поезда» и «Чай с лимоном (папе)». Последнюю из них Галанин сопроводил советом: «Позвоните родителям». Самому певцу советовали поскорее исполнить «А что нам надо», но он возразил, что всему своё время да и вообще, мол, возмущается, когда припев её переиначивают «да просто свет в окошке».

Перед «Так, только так» Галанин попросил зрителей поддержать исполнение этой песни «нехитрыми фразеологизмами». Зал справился с поставленной задачей достойно, заслужив поощрительные слова лидера «СерьГи» о том, что аппаратура сегодня барахлит, зато публика не подкачала, ведь живые люди намного лучше всяких «железяк и схем».

С помощью песен «Кометами» и «Мы дети БГ» «группа отдала дань всем тем, кто уже не с нами. «Бурого медведя» музыкантам помог исполнить актер Денис Никифоров. Сергей Галанин поблагодарил создателей сериала «Молодежка» за то, что они обратили внимание на эту песню и взяли её в проект. Никифоров было объявил подготовленную им нарезку кадров из сериала, однако Галанин парировал, что нарезку группа подготовила свою. Так зрители сумели оценить забавную анимационную виньетку с бесшабашным мишкой и марширующей рыжеволосой девушкой, позаимствованной из ролика к песне «Матильда». Судя по тому, что после данного номера на сцену прилетел игрушечный бурый медведь, увиденное пришлось публике по душе.

Напоследок Сергей Галанин признался, что не очень любит выходить на бис и крайне редко это делает. Так что «Лирическая» Владимира Высоцкого прозвучала без всяких поклонов и реверансов. Ею «СерьГа» отметила недавнее 80-летие Владимира Семеновича. «Живите долго! - пожелал на прощание Сергей Галанин. - Пусть у вас всё складывается хотя бы не хуже, чем сейчас».

Наверное, в современной ситуации такие сдержанные напутствия оказываются самыми честными. Ведь есть ощущение, что до «света в оконце» как-то пока далековато....