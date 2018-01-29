]]> ]]>
Главная Музыка МузОбзор

Сердце «Большая скука»

17:57 29.01.2018 , Денис Ступников

Исполнитель: Сердце, Название: «Большая скука», Стиль: поп-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Проблема Виса Виталиса в том, что он значительно опередил свое время. Когда на рубеже веков он скрещивал рок и рэп в проекте Syxtynine, щедро приправляя свои утонченные тексты языком газетных передовиц оппозиционной прессы, немногие были способны оценить эти смелые эксперименты. А когда Вис переориентировался на совсем другую музыку, неожиданно выстрелила группа 25/17, истоки которой легко найти в единственном альбоме Syxtynine «Выживу — стану крепче».

Еще Вис очень быстро меняется, без сожалений сбрасывая время от времени старую кожу. Рэп уличного бойца с замашками стоика сменялся вдруг продиджеобразным танцевальным проектом Тайлер. Теперь Вис и подавно пародирует группы «Ленинград», облачаясь в потрепанные одежды бродячего американского байкера.

Параллельно всей этой вакханалии с 2014 года существует лирический проект Виса под названием «Сердце». Но даже эта ипостась четко расходится у исполнителя по двум контрастным линям. «Черная» линейка включает авторские альбомы, для которых позаимствованы названия романов болгарского детективщика Богомила Райнова. «Белая» линейка посвящена песням на стихи советских поэтов.

«Большая скука» - третий альбом «черной» линейки. Здесь мы имеем дело с поп-музыкой в самом хорошем и правильном смысле этого слова. Заглавная песня звучит как «Лимбо» Валерия Меладзе, но в ей тексте присутствуют дерзкие выводы о судьбе рок-н-ролла в современном мире. «Огонь» - своеобразный ответ на «Дыхание» «Наутилуса Помпилиуса», где стихии поглощающей воды предпочитается стихия пожирающей огня, которая очищает внутреннюю суть героя и побуждает его к активным действиям. «Мэрилин» - печальная история Мэрилин Монро, изложенная языком русской народной песни. «Кошка с пушистым хвостом» - история одинокого фантазера, текст которой маскируется под беззаботную советскую эстраду 60-х.

«Сердце» - альбом об изгойстве и покинутости. Вис Виталис, как никто другой, умеет петь о любви как нереализованном чувстве. Не находя ей выхода, он щедро разливает ей по стаканам, грани которых сверкают то манящими огнями диско («Большая скука»), то альт-роком с фолковыми отблесками («Сонлюбовь»), то синти-попом («В интернет»). Из сияющих осколков собственного сердца вис творит нечто такое, название чему нет, вновь немилосердно опережая свое время.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.