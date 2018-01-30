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Россия столкнется с Украиной в полуфинале «Евровидения»

12:17 30.01.2018

В Лиссабоне, который примет «Евровидение» в этом году, состоялась жеребьевка, по результатам которой страны-участницы были распределены по двум полуфиналам

В первом полуфинале, назначенном на 8 мая, выступят представители 19 стран, в том числе Белоруссии, Азербайджана, Эстонии и Армении, сообщает RT на русском. Прочие 18 участников, включая Россию, от которой выступит Юлия Самойлова, и Украину, выйдут на сцену 10 мая. Еще раньше стало известно, что Самойлова выбрала песню для «Евровидения».

Финал музыкального конкурса «Евровидение» пройдет в Португалии в мае 2018 года.

Темы: Евровидение, Конкурсы и фестивали, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 12:34
Гость: ага.

В победу Самойловой не верю. Даже из жалости к ней, первое место ей не дадут.
Но, по крайней мере нам не придётся принимать Евровидение в 19-м году, и это тоже хорошо.
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