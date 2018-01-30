«Моральный кодекс», 2 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERТ

Эстетский поп-рок столичной группы «Моральный кодекс» на протяжении вот уже без малого 30 лет слывет эталоном профессионализма и хорошего вкуса...

...Того, что с гитарной музыкой на русском языке связывают далеко не всегда. Последние годы музыканты «Кодекса» провели, отвлекаясь на сольные проекты (скажем, солист Сергей Мазаев возглавляет эстрадный оркестр и струнный квинтет имени себя), но и группа остается на виду.

Один из секретов ее успеха - перфекционизм музыкантов, не издающих новый материал, пока он не отполирован до блеска. Немудрено, что две из трех последних пластинок, выпущенных группой, оказывались компиляциями лучших песен. Каковых у нее, справедливости ради, и впрямь хватает - вот и шоу в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT пойдет под простой, понятной и правдивой вывеской «The Best».