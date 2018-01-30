«Приключения Электроников», 4 февраля, ГЛАВCLUB GREEN CONCERТ

Не раз подтвердив репутацию одного из интереснейших проектов российской панк-сцены, московская супергруппа "Приключения Электроников" возвращается в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT

Панки порадуют нас большим зимним концертом - под тематической вывеской "Звенит январская вьюга" (одноименный сингл был записан при участии Тутты Ларсен и вышел в 2006 году).

Репертуар группы составляют, как известно, шлягеры советской эстрады, поэтому выходу ее новых песен всегда предшествует тщательная очистка соответствующих авторских прав. Но ожидание того стоит: в составе "Электроников" неизменно числятся лучшие панк-музыканты столицы - действующие участники групп "4ервонарутта", "Плед", "ФИГИ" и "Тараканы!"