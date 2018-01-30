Исполнитель: Serious Black, Название: «Magic», Стиль: пауэр-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Музыканты Serious Black остались верны заложенной в названии собственной супергруппы концепции. Переиначив в свое время имя поттерианского персонажа Сириуса Блэка, они переносят чародейскую атмосферу из альбома в альбом. А третий полноформатный релиз пауэр-металлистов целиком и полностью посвящен магии.

Надо полагать, тема пластинки избиралась не без кокетства. Чувствуя себя в наилучшей форме, музыканты имеют право поиграть мускулами и насекнуть, что их новые творения и впрямь не лишены магической притягательности. Да что там «не лишены» - от колонок или наушников невозможно оторваться все 60 минут, пока продолжается релиз!

Пауэр здесь, как водится, блистателен, героичен и духоподъемен. При этом и с эпиком музыканты отнюдь не переборщили. Все номера настолько ладно скроены, что не подразумевают ни однообразия, ни затянутости, ни избыточных украшательств. Некоторые критики (из убежденных фанатов жанра) даже, напротив, сетуют, что некоторые песни могли бы быть пообстоятельнее. По нам же — так в самый раз!

В роскошном боевике «Binary Magic» легко признать эталон жанра, обязательный к изучению желторотыми пауэр-металлистами будущего. Программная «Serious Black Magic» является убедительной апологией всего творчества группы. Страшилка «Skeletons on Parade» спроектирована так, что при ее прослушивание физически ощущаешь грохот костей марширующих скелетов и их зловонный шепот.

Финальный номер «One Final Song» всё же не обошелся без пафоса и мюзикла, но театральное начало здесь подаётся строго дозированно, поэтоу балаган слушателя затянуть в свое чрево не успевает. К тому же спасительная самоирония присутствует в спрятанном треке, где вульгарные девушки поют осанну нашим героям. Спасибо за увлекательное путешествие!