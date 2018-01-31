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Суд отклонил иск к U2 по обвинению в плагиате

13:04 31.01.2018
U2. Фото с сайта Pixabay.com
U2. Фото с сайта Pixabay.com
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отклонил иск против легендарных ирланских рокеров U2, которых обвиняли в плагиате.

Как пишет ТАСС, иск был подан еще в феврале 2017 года британским композитором и гитаристом Полом Роузом. По словам истца, U2 позаимствовали 12-секундное гитарное соло из его композиции «Nae Slappin» в своей песне «The Fly», вошедшей в альбом «Achtung Baby» 1991 года.

Истец требовал от группы и рекорд-лейбла Island Records выплаты 5 миллионов долларов.

Адвокаты U2 настаивали на отсутствии какого-либо сходства между спорными треками, выразив надежду, что к такому же выводу придет и любое жюри присяжных.

В итоге суд встал на сторону U2, отметив, что данный фрагмент, в краже которого обвиняется группы, не является «достаточно значительной» частью 3,5-минутной «Nae Slappin», чтобы могла вестись речь о полноценном плагиате. Суд не смог прийти к заключению, что музыканты U2 целенаправленно скопировали указанное соло. 

Темы: Плагиат, Авторское право в мире шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Шоу-бизнес
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