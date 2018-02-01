Кремлевский концерт Иосифа Кобзона отменен без объяснения причин

Большое сольное выступление Иосифа Кобзона, намеченное на 2 февраля 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце, отменно.

Возврат денег зрителям, купившим билеты, будет производиться с 2 по 12 февраля в кассах ГКД. Деньги за электронные билеты, приобретенные на сайте kremlinpalace.org Средства будут удут возвращены автоматически на банковскую карту покупателя (срок поступления денежных средств от 3 до 30 дней).

Причины отмены выступления мэтра отечественной эстрады не сообщаются.

