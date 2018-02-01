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Кремлевский концерт Иосифа Кобзона отменен без объяснения причин

12:04 1.02.2018
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU

Большое сольное выступление Иосифа Кобзона, намеченное на 2 февраля 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце, отменно.

Возврат денег зрителям, купившим билеты, будет производиться с 2 по 12 февраля в кассах ГКД. Деньги за электронные билеты, приобретенные на сайте kremlinpalace.org Средства будут удут возвращены автоматически на банковскую карту покупателя (срок поступления денежных средств от 3 до 30 дней).

Причины отмены выступления мэтра отечественной эстрады не сообщаются.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 14:59
Гость: Ефим

По-моему, это конец.
01.02.2018, 14:39
Гость: полухохол

Эта "буда" еще концертирует?"И вечный бой, покой нам только...".Совсем "мухоморы" в маразм ударились,один "петь"пытается,другие девок-правнучек "любовью" достают,извращенцы, старички-разбойнички да и только,чудеса.
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