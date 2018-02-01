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Группа «На-На» тайно записала актуальный молодежный хит

17:35 1.02.2018
Группа «На-На». Фото предоставлено пресс-службой Михаила Гуцериева
Группа «На-На». Фото предоставлено пресс-службой Михаила Гуцериева
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Рассекречены подлинные исполнители молодежного танцевального хита «Сделал шаг» мифического проекта Nanarevolution & Andrian.

Ими оказалась группа «На-На», сообщается в пресс-релизе поступившем в редакцию KM.RU. Первыми об этом узнали свидетели живого исполнения песни в эфире одной из радиостанций. Всю неделю в эфире и соцсетях радиостанции проходил конкурс, участникам которого предлагалось ответить на вопрос: кто же исполняет модную новинку? Победители конкурса 30 января были приглашены на живое исполнение песни «Сделал шаг» в студию радиостанции. Именно там было объявлено, что под именем Nanarevolution скрывается легендарная группа «На-На», а автором модной аранжировки выступил Андриан Мельников, известный как диджей Andrian.

Музыку к «Сделал шаг» написали Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов, а автором слов – Михаил Гуцериев. Для поэта это первый опыт создания модных танцевальных хитов для молодых слушателей. В рамках проекта Nanarevolution выйдут еще как минимум два танцевальных хита на стихи Гуцериева. А песня «Сделал шаг» вскоре станет темой еще одного конкурса – на этот раз ее создатели запускают конкурс ремиксов на сайте PromoDJ.

Михаил Игонин, солист группы «На-На»: «У Гуцериева потрясающие тексты. Такие песни, которые пишет Михаил Гуцериев, не пишет больше никто. Этим он и уникален. Космос просто! Его почерк в песнях сразу слышен. Едешь в машине, слушаешь радиостанцию и думаешь: "Так, это песня Гуцериева!" И после диджей объявляет, что прозвучала песня на стихи Михаила Гуцериева».
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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01.02.2018, 23:47
Гость: Наталья Еремина

Это - На-На - революция! Ураа! Мега-новиночка от любимой группы пошла завоевывать просторы интернета и радиоэфиры! Суперкачовая песня "Сделал шаг" и солист Михаил Игонин зарядили прекрасным настроением! Рекомендовано к прослушиванию!!
01.02.2018, 21:52
Гость: Наталья

Новинка от группы "На-На" "Сделал шаг" - интересная, ритмичная танцевальная композиция!
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