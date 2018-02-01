Группа «На-На» тайно записала актуальный молодежный хит

Рассекречены подлинные исполнители молодежного танцевального хита «Сделал шаг» мифического проекта Nanarevolution & Andrian.

Ими оказалась группа «На-На», сообщается в пресс-релизе поступившем в редакцию KM.RU. Первыми об этом узнали свидетели живого исполнения песни в эфире одной из радиостанций. Всю неделю в эфире и соцсетях радиостанции проходил конкурс, участникам которого предлагалось ответить на вопрос: кто же исполняет модную новинку? Победители конкурса 30 января были приглашены на живое исполнение песни «Сделал шаг» в студию радиостанции. Именно там было объявлено, что под именем Nanarevolution скрывается легендарная группа «На-На», а автором модной аранжировки выступил Андриан Мельников, известный как диджей Andrian.

Музыку к «Сделал шаг» написали Михаил Бабанов и Игорь Дворянинов, а автором слов – Михаил Гуцериев. Для поэта это первый опыт создания модных танцевальных хитов для молодых слушателей. В рамках проекта Nanarevolution выйдут еще как минимум два танцевальных хита на стихи Гуцериева. А песня «Сделал шаг» вскоре станет темой еще одного конкурса – на этот раз ее создатели запускают конкурс ремиксов на сайте PromoDJ.

Михаил Игонин, солист группы «На-На»: «У Гуцериева потрясающие тексты. Такие песни, которые пишет Михаил Гуцериев, не пишет больше никто. Этим он и уникален. Космос просто! Его почерк в песнях сразу слышен. Едешь в машине, слушаешь радиостанцию и думаешь: "Так, это песня Гуцериева!" И после диджей объявляет, что прозвучала песня на стихи Михаила Гуцериева».

