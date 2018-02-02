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Красноярскому оперному театру присвоят имя Хворостовского

11:03 2.02.2018
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы в Facebook
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы в Facebook
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Власти Красноярского края приняли решение о присвоении имения знаменитого оперного певца Дмитрия Хворостовского Красноярскому оперному театру, пишет «Интерфакс».

Соответствующее решение было принято специальной комиссией под руководством первого вице-губернатора края Сергея Пономаренко, в состав которой также вошли родственники артиста, представители института искусств, театра, филармонии, творческой общественности

По словам исполняющей обязанности министра культуры края Елены Мироненко, в устав театра уже внесены соответствующие изменения, документы сейчас находятся на стадии регистрации.

Театр будет официально называться «Красноярский государственный театр оперы и балета имени Дмитрия Александровича Хворостовского».

Также в ближайшее время будут объявлены открытые международные конкурсы на создание памятника Хворостовскому у института искусств и двух мемориальных досок, которые будут размещены на училище, где учился певец, и доме, где он жил в детстве.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после двух с половиной лет борьбы с раком мозга. 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Знаменитости и популярные персоны, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки
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Комментарии читателей
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02.02.2018, 15:07
Гость: театроль

Про мемориальные доски я бы не стал упоминать , давеча судья фотку с парада Победы за рекламу нацизма оштрафовал. В стране коллапс правой стороны мозжечка.
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