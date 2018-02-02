«ДДТ» и «Движение вверх» стали лауреатами премии «Чартова дюжина»

В Москве 1 февраля прошла пресс-конференция, посвященная грядущей церемонии вручения премии «Чартова дюжина»

Пресс-конференция премии «Чартова дюжина»

Само действо пройдет 15 февраля на площадке «ВТБ «Ледовый Дворец» . В этом году церемония будет отличаться рядом технических новшеств. «У нас есть общий сценарий, это история отечественной музыки, слоган премии - #МЕЖДУПРОШЛЫМИБУДУЩИМ, и мы хотим показать, как развивалась музыкальная индустрия на протяжении 50 лет, какие были раньше музыкальные предпочтения, как они изменились в ходе времени, - рассказал в начале пресс-конференции один из организаторов премии Антон Холендро. - Также будет применено уникальное техническое решение: наверное, самая крупная сцена, которая будет построена в Москве. Плюс, графические и художественные решения. Шоу будет незабываемым!»

В рамках церемонии планируется ряд отсылок к прошлому и будущему русского рока. Зрители получат возможность погрузиться в атмосферу квартирников, панк-сейшенов и рок-лабораторий. Из практики американского рока будет позаимствована традиция концертов на крыше, которую эффектно обыграют в «ВТБ «Ледовый Дворец». Для прессы же будет организована «красная дорожка», которая, в отличие от прочих помпезных церемоний, приобретет достаточно неформальные очертания. Наконец, впервые за 11 лет вручения премии привычная наградная пластинка будет заменена на статуэтку, внешний вид которой пока держится в строжайшем секрете.

Пресс-конференция премии «Чартова дюжина»

Не объявлено еще и имя одного из ведущих «Чартовой дюжины 2018». В паре с таинственным незнакомцем будет выступать интерактивный всезнающий рокер Майк. Использование такого ведущего — одно из новшеств премии. По этому поводу один из спикеров пресс-конференции Вадим Самойлов пошутил, что всесторонне подкованного рок-фана организаторы премии в реальности попросту не нашли, поэтому были вынуждены прибегнуть к его искусственной селекции. Однако журналистам дали понять, что это будет некий обобщенный образ.

Одной из главных интриг премии будет выступление голографической копии Владимира Высоцкого. В сопровождении оркестра «Глобалис» он споет «Охоту на волков» (ранее планировалось исполнение песни «Я не люблю»). Идею одобрил сын поэта Никита Высоцкий. Который заявил на пресс-конференции, что давно наслышан о подобных технологиях и очень надеется, что всё будет сделано на уровне. Актер подчеркнул, что рад реальному участию своего отца в современном медийном пространстве.

Никита Высоцкий на пресс-конференции премии «Чартова дюжина»

Изначально было объявлено, что «Чартову дюжину» вручат в восьми номинациях, однако программный директор «НАШЕго Радио» Анастасия Рогожникова рассказала на пресс-конференции, что к ним добавятся еще пять. «Одна из номинаций уже известна – это «Лидер Чартовой Дюжины», группа ДДТ с песней «Любовь не пропала», - поделилась она. - Также появились номинации «Легенда», «Выбор Одноклассников» и еще одна номинация «Благотворительность». Последняя номинация будет уникальная, мы хотим дать ее команде фильма «Движение вверх»!»».

Вадим Самойлов на пресс-конференции премии «Чартова дюжина»

Каждый из участников церемонии «Чартова дюжина» исполнит по три песни — две старых и одной новой. В частности, Вадим Самойлов поделился, что он готовит два зубодробильных хита «Агаты Кристи» и песню «Где-то между», написанную им на музыку покойного клавишника группы Александра Козлова. Как выяснилось, последний предлагал группе музыкальные заготовки, которые не всегда вписывались в концепцию того или иного альбома. Благодаря звукорежиссеру-архивариусу, бережно сохранившему все эти наработки, Вадим Самойлов получил возможность обнародовать в ближайшее время семь новых песен на музыку Козлова.

Пресс-конференция премии «Чартова дюжина» (в середине - Александр Ильин)

На пресс-конференции объявили также еще одного участника «Чартовой дюжины» - группу «План Ломоносова». Её лидер Александр Ильин признался, что это событие он воспринимает как новый виток в своей творческой биографии. Песня «Плана Ломоносова» «Я любовь», написанная для одноименного фильма Полины Ольденбург, сейчас лидирует в номинации «Взлом». Помимо этого номера, Ильин для поддержания лирического настроения обещает исполнить на церемонии пару вещей из последнего альбома своей команды, полностью созданного по мотивам поэмы Владимира Маяковского «Облако в штанах».

В прямом эфире происходящее будет транслироваться на канале НАШЕ ТВ, запись можно будет посмотреть на канале партнёров премии – РЕН ТВ.

Фотографии Андрея Поташова предоставлены пресс-службой премии «Чартова дюжина»