Гражданская Оборона «Сносная тяжесть небытия» (CD-переиздание + открытка)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Сносная тяжесть небытия», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Инициировав после расстрела Белого Дома движение «Русский прорыв», Егор Летов декларировал путь коллективного спасения. Отражением его взглядов этого периода стали альбомы «Солнцеворот» и «Сносная тяжесть небытия». Оба традиционно рассматриваются как единое целое, что не вполне верно. Скорее, они, как две стороны одной медали. «Солнцеворот» как раз знаменует коллективное спасение, а «Невыносимая легкость бытия» связана с отшельничеством и стяжанием Святого Духа.

Даже когда обе пластинки были переизданы в 2005-м с редактированным звучанием и антонимичными оригиналам названиями «Лунный переворот» и «Сносная тяжесть небытия», указанные векторы не заретушировались. До последнего «Гражданская Оборона» исполняла на концертах песни из первого из ниъх, а из второго Егор Летов играл в акустическом формате лишь пару вещей - «Наши» и «Победа».

Не по зубам оказалась «Сносная тяжесть небытия» создателям каверов на «ГО». Лишь Рада Анчевская записала для первого летовского трибьюта «Наши» да группа «Эшелон» яростно исполняла «Пой, революция» - в том числе и играя на разогреве у «Гражданской Обороны».

Песни действительно очень личные — причем это касается всех трех авторов представленного на диске материала. Так или иначе, всё треки со «Сносной тяжести» посвящены избавлению от необязательного жизненного балласта и воспарению к горним вершинам. «В Ленинских горах» Черного Лукича деконструирует миф о вожде пролетарской революции. «Про любовь» и «Бога нет» Кузи УО полны глумления над суррогатами вечных ценностей. Летовские «Пой, революция!», «Ещё немного» и «Гордое» слово в остывшей золе» фиксируют момент наивысшего напряжения сил, после которого наступает долгожданная разрядка — то самое «фухх», посредством которого автор описывал картину Босха «Искушение святого Антония», использованную для оформления альбома.

Все песни вполне самодостаточны — будь то вводящая в измененное состояние сознания мелодекламация «Так» или 14-минутная экскурсия по иным мирам «Невыносимая легкость бытия». Добавлять сюда что-то существенное задним числом было бы излишне. Главное — отреставрировать то, что есть и убрать всё лишнее. Поэтому из «Бога нет» были изъяты крики чаек да что-то совсем неуловимо поменялось в «Наших».

Нынешнее переиздание содержит косметически правленые тексты (стало больше знаков препинания в конце строф «Наших» да разбили на две логические части про любовь) и открытку с репродукцией полной версии «Искушения святого Антония». Ограниченная часть тиража содержала также наклейку с начертанным рукой Егора Летова «стынущем колокольчиком» и дополнительную открытку с рукописной репликой об окончании записи альбома.