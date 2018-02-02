Зрители не выдержали издевательств Ивана Урганта над Валерием Меладзе

Шоу Ивана Урганта на Первом канале вновь стало предметом бурных обсуждений

Валерий Меладзе

Не успели утихнуть страсти по поводу глумления шоумена над подравшимися в Омске на предновогоднем корпоративе подвыпившими менеджерами, как ведущий дал новый повод для пересудов. На сей раз под раздачу попал Валерий Меладзе.

На певце решили испытать антигравитационный космический тренажер. За 30 секунд пребывания в «шайтан-машине», Меладзе должен был угадать максимальное количество детских песен. К артистам в нашей стране нотносятся более трепетно, нежели к космонавтам, а потому некоторая часть телезрителей восприняла данный эксперимент как форменное издевательство, сообщает портал Дни.Ру.

Валерий Меладзе

Справедливости ради, надо заметить, что не случайно Урнант подверг Меладзе столь странным испытаниям. Ведь совсем недавно стало известно, что знаменитое кресло-вертушку пятого сезона музыкального телепроекта "Голос. Дети" занял именно этот популярный певец.

Валерий Меладзе

Валерию Меладзе составили компанию Пелагея и Баста. Все они уже работали на проекте, но Меладзе – только с детьми, а Баста – только со взрослыми. И никогда прежде эти артисты не участвовали в «Голосе» вместе. Демонстрировать свои таланты в новом сезоне будут юные вокалисты в возрасте от семи до 14 лет со всей страны.

Поддержал участников бессменный ведущий Дмитрий Нагиев. Его партнершей стала популярная актриса, звезда сериала "Закрытая школа" Агата Муцениеце.

Фото с сайта kino-teatr.ru