Дэвид Гетта и Massive Attack представят свои шоу на фестивале Park Live

Организаторы столичного музыкального фестиваля Park Live объявили основных хэдлайнеров грядущего опен эйра.

В 2017 году Park Live возвращается к привычному трехдневному формату и пройдет с 27 по 29 июля на набережной Парка Горького в Москве.

Закрывать первый фестивальный день будет знаменитый французский диджей Дэвид Гетта. Он представит одно из своих знаменитых шоу. Хэдлайнерами же последнего дня фестиваля Park Live станут популярные Massive Attack.

Ранее сообщалось, что 28 июля в рамках опен эйра выступят Gorillaz, которые привезут в Россию свой пятый студийный альбом «Humanz».

Будущий фестиваль Park Live станет уже шестым по счету. За свою историю опен эйр сменил несколько концертных площадок. Он принимал такие группы, как System Of A Down, Muse, Red Hot Chili Peppers, Three Days Grace, Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore.