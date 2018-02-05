Эшелон «Боевые нулевые» (2DVD-set)

Исполнитель: Эшелон, Название: «Боевые нулевые», Стиль: ред-метал, Год: 2017

Трудно найти группу, которая относилась бы с таким трепетным вниманием к своим архивам, как московский «Эшелон», играющий в стилистике red metal. Уже самое первое выступление коллектива в кинотеатре «Улан-Батор» перед «Гражданской Обороной» составило основу дебютного альбома «Концерт с Г.О.». Каждый шаг «Эшелона» детально отражен ее лидером Дмитрием Чёрным в эпической «Поэме столицы». Наконец, вашему внимание предлагается двойной DVD-релиз, в обширных материалах которого отражаются все этапы группы.

В России традиционно много говорят об искусстве «прямого действия», но ощущается острая нехватка групп, взявших на вооружение именно такой алгоритм работы. «Эшелон» принадлежит именно к этой когорте. Все участники команды, так или иначе, разделяли коммунистические убеждения её вождя, а многочисленные уличные выступления «Эшелона» на акциях, типа «Антикапитализма», сравнимы по ощущеням с обороной баррикад.

Московские группы всегда обращали пристальное внимание на имидж и саунд. «Эшелон» не стал исключением. В отличие от многих своих провинциальных собратьев по оружию, выражающих свои «левые» идеи наивно и кустарно, музыканты безупречно выглядели и звучали даже на тех мероприятиях, где, казалось бы, достигнуть этого проблематичнее всего.

Настоящей находкой для «Эшелона» был харизматичный вокалист Иван Баранов, который поднаторел в исполнении как патриотических песен советской эпохи в их классическом виде, так и яростных металлизированных агиток. В предлагаемом издании отражены обе его ипостаси — достаточно посмотреть концерт на одной из площадей Воронежа в 2005-м году, посвященный 60-летию Великой Победы. За работой Баранова на сцене наблюдать одно удовольствие: ни одного лишнего движения, все жесты точны, все интонации выверены, пластика безупречная. В некоторые песни он привносит элемент театрализации — исполняя, например, «Антибуржуазную» с маскировочной повязкой на лице.

Функцию общения с залом обычно брал на себя бас-гитарист Дмитрий Чёрный. Его реплики отличаются отточенностью посыла, естественностью и непринужденностью. Ему безоглядно доверяешь — даже если не вполне согласен с его убеждениями. Ораторский дар Чёрного позволил ему довольно часто светиться на разных телешоу, типа «Принципа домино» на канале НТВ, Все эти любопытнейшие видеодокументы тоже любовно собраны на этих DVD.

Несколько концертов с «Эшелоном» отыграл гитарист другого музыкального проекта Чёрного «Отход» Антон Голышев. Через много лет после этих золотых времен он выпустит альбом собственной группы 1991 «То, что должно было быть», который произвел на знатоков ошеломляющее впечатление. А пока можно наблюдать не только вдохновенные запилы Голышева но и его увлекательные репортажи из предконцертного закулисья.

Как и прочие релизы «Эшелона», «Боевые нулевые» эффектно оформлены в духе конструктивизма. Неотразимо выглядит изображенная крупным планом на обложке звезда Спасской башни, напоминающая о цитате из уважаемой «Эшелоном» минской группы «Красные Звезды»:

Мы подняли красный флаг над Рейхстагом -

Поднимем красный и над Кремлем!