Ермен Анти, 10 февраля, "Стакан"
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Для многих представителей молодого поколения, Ермен Анти стал одной из культовых и ключевых фигур. Песни автора - это символ свободы в самом широком понимании этого слова.
Этим зимним, субботним вечером, в уютном, стильном и атмосферном Арт-кафе "Стакан" - вы будете погружены в искренний драйв, честную самоотдачу и мощную энергетику, исходящую от одного из немногих действующих лидеров настоящего рок-сопротивления.
По традиции, вас ждет не просто акустика, но и душевное общение с музыкантом! Будут песни, поэтический блок, автограф – сессия.
Всех ждём на долгожданную, первую встречу в Новом году!
10 февраля. Суббота. Арт-кафе "Стакан"
19:00.
м. Сухаревская. Сретенка 26/1, вход с Даева переулка