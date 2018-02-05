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Ермен Анти, 10 февраля, "Стакан"

18:07 5.02.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Первый сольный концерт лидера культовой группы Адаптация, в наступившем году, в Москве!

Для многих представителей молодого поколения, Ермен Анти стал одной из культовых и ключевых фигур. Песни автора - это символ свободы в самом широком понимании этого слова.

Этим зимним, субботним вечером, в уютном, стильном и атмосферном Арт-кафе "Стакан" - вы будете погружены в искренний драйв, честную самоотдачу и мощную энергетику, исходящую от одного из немногих действующих лидеров настоящего рок-сопротивления.

По традиции, вас ждет не просто акустика, но и душевное общение с музыкантом! Будут песни, поэтический блок, автограф – сессия.

Всех ждём на долгожданную, первую встречу в Новом году!

10 февраля. Суббота. Арт-кафе "Стакан"
19:00.
м. Сухаревская. Сретенка 26/1, вход с Даева переулка

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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