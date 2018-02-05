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Grave Digger. 11 февраля, ZIL Arena

21:12 5.02.2018
Фрагмент афиши
Фрагмент афиши
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Будучи пионерами немецкого хэви, Grave Digger на протяжении всей своей карьеры продолжают свято хранить традиции стиля.

Скоростные пассажи, бронебойные ударные, увесистые риффы и маниакальный вокал Криса Болтендаля составляют фирменное звучание одной из самых известных метал-групп Германии.

Вдохновляясь эпическими сказаниями средневековой Шотландии, Крестовыми походами и подвигами Ордена Тамплиеров, Grave Digger вот уже 37 лет заставляют хэдбенгеров по всему миру трясти хаерами и мощным хором подпевать припевам своих песен.

В 2018 году Grave Digger в очередной раз посетят Россию, представив на этот раз свой новейший альбом Healed by Metal («Исцеленный металлом»).

За прошедший год после выхода альбома Healed by Metal группа успела исцелить металлом Южную Америку, летние европейские фестивали и Германию. Первыми концертами в 2018 станут именно российские выступления! 

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки
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