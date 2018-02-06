«Моральный кодекс» помог вспомнить время юности беспечной

«Моральный кодекс» сыграл большой концерт в московском клубе ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 2 февраля

С «Моральным кодексом» связана масса сюрреалистических воспоминаний. В сентябре прошлого года довелось побывать в лофте на Краснопресненской набережной на презентации одной книги. По соседству «Моральный кодекс» играл на каком-то копоративе. Встал у стен кафе, с удовольствием послушал несколько финальных песен. А потом наблюдал, как охрана вышвыривала из клуба окровавленного быкующего гостя. Или вспоминается убойный конферанс Сергея Мазаева к песне «Хочу любви»: «Мы ее писали в 90-е, которые помним смутно, потому что много пили».

В «Главклубе» не было ни эксцессов с мордобоем, ни пьяных наездов, ни западающих в душу реплик Мазая. Интриговали музыканты на невербальном уровне. Под первую песню «Кошки» Мазаев, например, вышел на сцену в надвинутом на самые глаза капюшоне и со спрятанными в длинные рукава толстовки ладонями. Такого увидишь в описанном в песне антураже ночной Москвы — испугаешься. Однако особо впечатлительных Мазай успокоил радушным приветствием и поощрительным «спасибо, что пришли».

Концерт изобиловал раритетами. Из последнего альбома «Зима» «МК» сыграли нечасто поминаемую «Кукушку». Изрядно удивило присутствие в программе «Праздника в пустыне» и «Давай сбежим». Возможно, музыканты были изумлены своим же выбором не меньше, поскольку судя по всему, играли без сет-листа, по долгу совещаясь друг с другом между песнями. В этих паузах гитарист «Морального кодекса» Николай Девлет-Кильдеев даром время не терял, наигрывая серфовые инструменталы. А во вступлении к «Славянским танцам» побаловал темой из «В пещере горного короля» Эдварда Грига.

Под более привычные номера публика устраивала танцы. Когда грянули «Я тебя люблю», одна девушка принялась натурально биться в экстазе. Можно было позавидовать такой спонтанной реакции, но всё, увы было просчитано: девушку старательно снимала на телефон её подруга. Когда гаджет был убран, энтузиазма у плясуньи заметно поубавилось.

Заслышав первые аккорды «Я выбираю тебя», в вип-зоне изрядно оживился грузный узкоглазый мужчина. Не иначе, воспринял близко к сердцу «я выбираю свой образ жизни, имя и паспортный стол». Похоже, свой выбор в это жизни он действительно сделал.

«Без вас мы никто», - обнадеживающе бросил на прощание Сергей Мазаев после «До свиданья, мама!». Завсегдатаи концертов «Морального кодекса» знали, что он выйдет еще для исполнения «Матросов». Но на этот раз бисов было два — и к привычному морскому бонусе добавилась еще одна вещь «I Don't Care» - по словам, Мазая, одна из самых первых песен группы. Используя цитату из «Хочу любви», можно сказать, что в этот вечер «Моральный кодекс» помог «вспомнить время юности беспечной».