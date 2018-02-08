Лолита Милявская собралась судиться со своим экс-продюсером Еленой Кипер

Лолита Милявская объявила, что ей не приходят авторские отчисления, а узнаваемые хиты, среди которых «Ориентация — Север» и «На «Титанике»», уже ей не принадлежат.

По мнению артистки, в ситуации оказалась замешана Елена Кипер, автор песни "Я сошла с ума" группы "Тату" и многих других хитов, с которой Лола дружила и сотрудничала последние годы, сообщает Super. Их связывал пятилетний договор, согласно которому Кипер управляла творческой судьбой произведений Лолиты. По совету юриста певица выяснила, что Елена просто перепродала права на некоторые хиты без ее ведома.

Милявская прибыла во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и намерена отстаивать законные права на свои хиты.