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Лолита Милявская собралась судиться со своим экс-продюсером Еленой Кипер

12:07 8.02.2018
Лолита. Фото с сайта lolita.su
Лолита. Фото с сайта lolita.su

Лолита Милявская объявила, что ей не приходят авторские отчисления, а узнаваемые хиты, среди которых «Ориентация — Север» и «На «Титанике»», уже ей не принадлежат.

По мнению артистки, в ситуации оказалась замешана Елена Кипер, автор песни "Я сошла с ума" группы "Тату" и многих других хитов, с которой Лола дружила и сотрудничала последние годы, сообщает Super. Их связывал пятилетний договор, согласно которому Кипер управляла творческой судьбой произведений Лолиты. По совету юриста певица выяснила, что Елена просто перепродала права на некоторые хиты без ее ведома.

Милявская прибыла во Всемирную организацию интеллектуальной собственности и намерена отстаивать законные права на свои хиты.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Звезды российского шоу-бизнеса, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 14:05
Гость: Оллес

Хоть один хиток-то назвать можно ?а то никто не в курсе ???
сплошная серенькая халтурка...То-ли дело про за пивОм,вот это был Хит !
08.02.2018, 14:03
Гость: Олеся

фото-умереть-не встать.Милявская в свои 3 годика :)))
08.02.2018, 12:48
Гость: Интересно,

а кому интересны новости о том, что "Кац судится с Альбац", а "Альбац судится с Кац"?
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