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Один из самолетов «Аэрофлота» будет носить имя Хворостовского

11:56 9.02.2018
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы в Facebook
Дмитрий Хворостовский. Фото с офстраницы в Facebook
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Один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот» будет носить имя российского оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

По его словам, имя Хворостовского было включено в перспективный план присвоения имен новым воздушным суднам «Аэрофлота» на 2017-2019 годы утвержденным правлением авиакомпании.

«Имя Дмитрия Хворостовского появится на самолете «Аэрофлота»! Я получил положительный ответ от ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» на предложение рассмотреть возможность о присвоении пассажирскому самолету авиакомпании «Аэрофлот» имени выдающегося оперного певца, народного артиста РФ Дмитрия Александровича Хворостовского», - написал Швыткин.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после двухлетней борьбы с опухолью мозга.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Аэрофлот
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 13:38
Гость: Оллес

Я бы на таком борте лететь ОТКАЗАЛСЯ.
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