Один из самолетов «Аэрофлота» будет носить имя Хворостовского

Один из самолетов авиакомпании «Аэрофлот» будет носить имя российского оперного певца Дмитрия Хворостовского. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Юрий Швыткин.

По его словам, имя Хворостовского было включено в перспективный план присвоения имен новым воздушным суднам «Аэрофлота» на 2017-2019 годы утвержденным правлением авиакомпании.

«Имя Дмитрия Хворостовского появится на самолете «Аэрофлота»! Я получил положительный ответ от ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» на предложение рассмотреть возможность о присвоении пассажирскому самолету авиакомпании «Аэрофлот» имени выдающегося оперного певца, народного артиста РФ Дмитрия Александровича Хворостовского», - написал Швыткин.

Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в Лондоне на 56-м году жизни после двухлетней борьбы с опухолью мозга.