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Последний концерт «Гражданской Обороны» покажут в кино в день смерти Летова

00:49 9.02.2018
Егор Летов. Фото с сайта gr-oborona.ru
Егор Летов. Фото с сайта gr-oborona.ru
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В день 10-летия с момента смерти Егора Летова 19 февраля 2018 года фонд «Сияние» и компания Beat Films выпускают по всей России фильм-концерт «Сияние обрушится вниз».

Фильм представляет собой последний во всех смыслах концерт «Гражданской Обороны», состоявшийся 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге, сообщает официальный сайт картины. Сняли его практически случайно. В конце 2017 года этот материал был перемонтирован в полноценный фильм-концерт с профессиональным звуком силами крупнейшей независимой московской киностудии «Космосфильм» и вдовы Егора Летова Натальи Чумаковой. В итоге удалось добиться эффекта полного присутствия, так что зрители смогут почувствовать себя, словно на настоящем концерте легендарной группы.

Ранее компания Beat Films выпускала в прокат документальный фильм Натальи Чумаковой «Здорово и вечно», спродюсированный Борисом Хлебниковым. Он стал самым успешным документальным релизом в прокате 2014 года, собрав 20 000 зрителей.
 

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