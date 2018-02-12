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Депутата от «Единой России» обвинили в избиении DJ Smash

12:04 12.02.2018
Dj Smash. Фото предоставлено компанией Velvet Music
Dj Smash. Фото предоставлено компанией Velvet Music

Известного диджея и продюсера Андрея Ширмана, более известного под псевдонимом DJ Smash, избили в пермском ночном клубе.

Как отпечает портал Lenta.Ru, на Ширмана напали бывший депутат от партии «Единая Россия» законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев и его спутник. Последний, находясь в состоянии алкогольного опьянения, якобы подошел к диджею возле бара и попросил сделать совместную фотографию, на что получил отказ. После этого мужчина оттащил Ширмана от барной стойки и упал. Затем к музыканту подбежал Телепнев и ударил его в висок, сбив с ног. Продюсера продолжили избивать ногами.

В травмпункте у Ширмана якобы зафиксировали открытый перелом челюсти. По факту побоев заведено дело.

Телепнев отреагировал на сообщения СМИ постом в Facebook. Он выложил совместное фото с «известным диджеем Смешем», назвав информацию о драке враньем.

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире электронной музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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