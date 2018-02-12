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К юбилею Федора Шаляпина в его усадьбе покажут уникальную программу

13:57 12.02.2018
Федор Шаляпин. Иллюстрация с сайта aif.ru
Федор Шаляпин. Иллюстрация с сайта aif.ru
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Уникальная программа, приуроченная к 145-летию со дня рождения Фёдора Шаляпина, будет представлена 13 февраля в Мемориальной усадьбе Ф.И.Шаляпина.

Впервые широкой публике будут представлены раритетные экспонаты из фонда Российского национального музея музыки: редкие фотографии и личные вещи певца, сообщает InterMedia. В этот же день в Белом зале усадьбы состоится вечер-концерт «Vivat Шаляпин!» с участием лауреатов международных конкурсов, солистов московского музыкального театра «Геликон-опера», московского музыкального театра «Новая опера» и Московского академического музыкального театра им. К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко.

В программе — произведения из репертуара Федора Шаляпина: русские народные песни, романсы и фрагменты из опер «Русалка», «Дон Карлос», «Травиата», «Самсон и Далила». Начало в 19.00.

Темы: Музеи в России, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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