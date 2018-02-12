Лидер «Приключений Электроников» объявил войну вопиющей безграмотности

Большой концерт группы «Приключения Электроников» состоялся в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 4 февраля

«Самый добрый металлический ансамбль на Земле» продолжает свою благородную миссию по очищению человеческих сердец от грязи и льда. Программа под название «Звенит январская вьюга» была перенесена с урочного месяца на февраль. Но в этом мире нет ничего случайного, ибо настоящая зима с обильным «снегопадом века» пришла в столицу аккурат к концерту.

Фронтмен «электроников» Андрей Шабаев пообещал играть долго — на протяжении двух часов, по-менеджерски обозначив заранее точное окончание выступления. Все поющие участники группы представляли залу свои вокальные таланты поочередно. Андрей Шабаев затянул приветственную «Звезды континентов». Дарья Давыдова исаолнила «Песню Красной Шапочки». Олег Иваненко спел «Всё пройдет», в которой первый припев традиционно доверили девушка, второй — парням, а в третьем победила дружба.

Заглавная вещь концерта «Звенит январская вьюга» сопровождалась падающими с потолка «блестяшками» и ликованием Андрея Шабаева по поводу наконец-то наступившей зимы. Перед «Мой адрес — Советский Союз» он озаботился просвещением зрителей. Выбранной из зала девочке Варе доверили тамбурин, который, как заметил певец, многие по ошибке нарывают бубном. «Это вопиющая безграмотность, - возмущался Шабаев. - Запомните — у бубна, в отличие от тамбурина, нет отверстия посередине».

Внушительный хронометраж концерта подразумевал наличие в программе раритетных песен. К главной из них Шабаев отнес «Колыбельную Умки», объяснив, что она долго не исполнялась вживую, ибо изначально аранжировалась для альбома «А ну-ка, девушки!» под вокал Татьяны Булановой. Тем не менее, петь ее приходилось Андрею чаще всего — в качестве колыбельной собственным детям. «Получалась не очень хорошо, но дети не жаловались», - честно признался он.

«Нежность» из фильма «Три тополя на Плющихе» прозвучала с более поздним альтернативным текстом Сергея Гребенникова про атомный ХХ век. «Непогоду» «электроники» исполнили менее зажигательно, чем их собратья из «Тараканов!», зато соло Олега Иваненко в ней было выше всех похвал. Из относительно недавно сделанных группой вещей была сыграна цоевская «Печаль».

В бисовой части роль мудрого наставника взял на себя Олег Иваненко. Объявляя «Была не была» из «Человека с бульвара Капуцинов», он выразил надежду, что все помнят, какой фильм украшала эта песня. Уж постараемся не забыть, Олег!