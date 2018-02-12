Аборт мозга «Мания»

Исполнитель: Аборт мозга, Название: «Мания», Стиль: панк-хардкор, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Улан-удинская группа «Аборт мозга» скучать своим поклонникам не дает. То вокалистка Сабрина Амо пытается накормить их прямо во время концерта консервированными глистами. То местные сектанты устраивают акции по выкупу и сожжению «непристойных» записей музыкантов. То, вдохновившись песней «100 ложечек кофе» некая девчушка норовит съесть за здоровье любимцев соответствующую дозу, но ломается уже на 37-й...

«Абортарии» во многим ориентируются на своих более известных земляков — группу «Оргазм Нострадамуса», играя панк-хардкор и исповедуя философию аморализма. Даже в псевдониме Сабрины Амо можно усмотреть намек на этот термин, а не просто сокращение названия ее основной группы. Спустя 10 лет после предыдущего релиза «Аборт мозга» выпустили новый альбом, который звучит довольно насыщенно да и песни сюда вошли, прямо скажем, броские.

По мастерскому воссозданию атмосферы разнузданной дискотеки на палубе тонущего корабля «Аборт мозга» можно также сравнить со «Шмелями» и «Чертовым колесом инженера Ферриса». Даже в своих самых тяжелых и зверских песнях улан-удинцы не забывают о ярких мелодиях («Гимн Зверю», «Бог со знаком минус»). А пессимизм и бунт всегда четко мотивированы и никогда не выходят за грань. Особенно это прослеживается по песне «Да, звезда!» где свою отверженность герой объясняет крахом биологии Карла Линнея, политэкономии Маркса и Энгельса, философии Ницше и психологии Адлера и Фромма.

Антиклерикализма в альбоме тоже искать не стоит. В «Гимне Зверю» и «Антихристе» демонические силы лишены привлекательного флера. В «Боге со знаком минус» девушка попадает в ад только потому, что ей окончательно запудрил мозги своими завиральными идеями человек, которому она безоговорочно доверяла. А в «Конце», несмотря на полный жизненный крах героини, она просит молиться о ней.

Мужской гроулинг удачно сочетается в альбоме с вызывающим женским вокалом. Вне конкуренции здесь песня «Брат и сестра», в тексте которой достаточно тонко и точно изложен процесс превращения нормальных парней и девушек в шахидов. Вся проблема в комплексах и неуверенности в себе, мешающих признаться друг другу, что экстремистские идеи вовсе не так уж привлекательны. Весь альбом мания просто вопиет о том же — поэтому его смело можно рекомендовать всем запутавшимся подросткам. Отрезвляет, знаете ли!