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«Тринадцатое Созвездие», «Монгол Шуудан», «Разные Люди», 16 февраля, GLASTONBERRY

12:30 13.02.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Шестнадцатого Февраля (2018) мы приглашаем всех на большой Московский концерт группы «Тринадцатое Созвездие»

Дмитрию Судзиловскому в этот день исполнится 49 лет, и мы приглашаем всех отпраздновать его день рождения вместе с нами. Программа будет называться «Мы не умеем стареть». В качестве гостей, со своими поздравлениями на сцену выйдут легендарные коллективы «Монгол Шуудан» и «Разные Люди».

Концерт пройдёт в клубе «GLASTONBERRY» (Большой зал), по адресу - метро «Дубровка», ул. 1-ая Дубровская 13 «А», стр. 1.

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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