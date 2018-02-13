«Тринадцатое Созвездие», «Монгол Шуудан», «Разные Люди», 16 февраля, GLASTONBERRY

Шестнадцатого Февраля (2018) мы приглашаем всех на большой Московский концерт группы «Тринадцатое Созвездие»

Дмитрию Судзиловскому в этот день исполнится 49 лет, и мы приглашаем всех отпраздновать его день рождения вместе с нами. Программа будет называться «Мы не умеем стареть». В качестве гостей, со своими поздравлениями на сцену выйдут легендарные коллективы «Монгол Шуудан» и «Разные Люди».

Концерт пройдёт в клубе «GLASTONBERRY» (Большой зал), по адресу - метро «Дубровка», ул. 1-ая Дубровская 13 «А», стр. 1.