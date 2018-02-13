Алексей Кортнев предсказал закручивание гаек после ЧМ-2018

Творческий вечер Алексея Кортнева «Разговор под гитару» состоялся в ЦДХ 8 февраля

Давно замечено, что столичные команды, получившие популярность в 90-е, крайне неохотно играют акустику. В полной мере это касается «Несчастного случая». Несмотря на то, что изначально музыканты начинали как участники студенческого ансамбля, они ненавидели всё то, что было связано с понятием «русского рока», а потому старались максимально наворотить аранжировки своих песен, доверху пичкая их сменами тем и паузами. Сейчас Алексей Кортнев признает, что это не всегда было оправданным. Услышать, как в идеале могли бы звучать некоторые песни коллектива, можно было на творческом вечере Кортнева в ЦДХ.

Ведущая концерта Ксения Кнорре-Дмитриева объяснила зрителям, чем вызван такой формат выступления. Журналистка призналась, что по долгу службы не раз брала у Кортнева интервью и всегда поражалась, насколько он умный, вежливый и искрометный собеседник. В эти мгновения ей оставалось лишь молиться, чтобы не отказали оба ее включенных диктофона и сожалеть, что свидетелем этого незабываемого театра одного актера является только она.

В ЦДХ сет-лист выступления Кортнева формировался прямо на глазах у зрителей. Но большую часть времени все же заняли ответы на вопросы ведущей и публики. Затронув тему написанных на заказ песен, Кортнев привел два примера. Оказывается, «Бэтмэн» был приурочен к предвыборной компании Сергея Кириенко, поскольку в её текст были вживлены два официальных слогана политика: «ты чего — самый умный?» и «тебе больше всех надо?». Клип на песню был пущен в виде скрытой рекламы аккурат в день выборов. «Москва» же задумывалась как реклама журнала «Столица». За нее было обещано автору 2000 долларов, но в самый неподходящий момент журнал разорился и закрылся. Именно с «Москвы» стартовало выступление Кортнева под гитару.

До определенного времени «Несчастный случай» избегал петь чужие песни. Однако после «Старых песен о главном», где в исполнении группы прозвучали «Генералы песчаных карьеров», номер стали настойчиво заказывать на концертах. Музыканты крепились год, но в итоге сломались и сдались. Апофеозом стала поездка группы на корпоратив в честь дня рождения дочки днепропетровского олигарха, где «Генералов» пришлось спеть дважды, хотя организаторы просили продублировать её еще.

Не меньше надоела «Несчастному случаю» и «Снежинка» из фильма «День выборов». В какой-то момент участники группы даже изготовили запретительный знак с перечеркнутой снежинкой, который регулярно демонстрировали на концертах. Не стал петь Кортнев её и в ЦДХ, зато представил не менее пародийный «Ночной ларек», о котором один футболист однажны сказал автору : «Ну вот, наконец-то нормальную песню написал!».

Прозвучала в ЦДХ и совсем новая песня о плохих танцорах. Шуточные песни перемежались с очень серьезными. «Оставьте меня» и «Слезы мужчин» проиллюстрировали вопрос о кризисе среднего возраста, который в свое время накрыл исполнителя по полной. Спасла Кортнева жена, которая, не веря «во всю эту ахинею», нередко ему говорила: «Вставай, дерьмо, иди лучше с ребенком погуляй!».

Преодолев кризис среднего возраста, лидер «Несчастного случая» не избавился от пессимистического взгляда на многие вещи. В частности, в ЦДХ он спрогнозировал «окончательное закручивание гаек» в России после того, как отсюда уедет последний участник или гость грядущего Чемпионата мира по футболу. А относительно присоединения Крыма Кортнев заметил, что поскольку не угодил со своей гражданской позицией ни нашим, ни украинцам, то решил объявить эту территорию суверенной.

Кортнев — настоящий кладезь увлекательных баек. Пару таких он вспомнил и в ЦДХ. Сохраняя нужный градус в отношениях с одной девушкой, он ходил ее встречать по вечерам к метро в банном халате и в гриндерах. А живя в квартире на Ленинском проспекте, он однажды погнал по пути на съемку с отглаженным смокингом в гадившего в подъезде человека человека. На ведущую вечера эта история произвела настолько неизгладимое впечатление, что она даже забыла о следующем вопросе. «А вы спросите: ну и как — догнали», - пришел ей на помощь Алексей.

В финале двухчасового вечера Кортнев сыграл нон стоп еще несколько песен - «Хей, бой», «Снег идет» и «Аркадий». Что же касается формата «Разговора под гитару», то эти встречи должны продолжиться с другими гостями и в ближайшем будущем. «Мы завоюем мир!» - уверенно заявила по этому поводу Ксения Кнорре-Дмитриева.