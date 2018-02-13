Звери «Друзья по палате»

Исполнитель: Звери, Название: «Друзья по палате», Стиль: рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Цивилизованные общества неумолимо движутся к своему краху. Будучи людьми от природы чуткими и ранимыми, состоявшиеся рок-музыканты не могут не замечать этого процесса. Сходите на любой их концерт — и услышите такие заявления, которые многие из них не позволяли себе еде год-полтора назад.

Откликом на всеобщее безумие стал и новый диск «Зверей». Формат миниальбома был выбран не случайно: Рома Зверь здесь даже не поёт, а кричит о наболевшем, не особо стесняясь в выражении эмоций. А подобные всплески не могут продолжаться дальше и человек, выместив свой гнев, быстро обессиливает, делаясь молчаливым и кротким. Так что не стоит удивляться, если после «Друзей по палате» «Звери» возьмутся, например, за акустическую программу.

В центре альбома — извечный вопрос: не являются ли те, кого общество норовит закрыть в психушках, наиболее здравомыслящими и продвинутыми? В концентрированном виде эта мысль содержится в песне «Разум», которую как раз украшает сакраментальная фраза: «Мне рассказали друзья по палате дело не в вере, а в препарате».

Апокалипсис каждый творец трактует по- своему. Для Зверя он, например, ассоциируется с окончательной победой искусственного разума. Но этот процесс его герой наблюдает не со страхом, а с мстительным удовлетворением. Для придания своей позиции пущей остроты Рома Зверь задействует в «Разуме» монолог из повести Антона Чехова «Палата №6» прочитанный с нескрываемым драматизмом. Кто возмущается по поводу участия певца в фильме «Лето» в образе Майка Науменко, может внимательно послушать этот spoken word и удостовериться, что с актерскими навыками у Зверя всё в полном порядке.

Песня «Сразу» воспринимается как продолжение «Разума» - недаром они рифмуются. «Идите к черту» - закономерный итог декларируемого в альбоме эскапизма. В гипертрофированном в виде эти настроения представлены в, пожалуй, лучшей песне альбома «Весело», в которой глубокая депрессия героя оттенена монотонными психоделическими гитарами и тягостными паузами.

Финальный трек «Танцуй-2» наиболее очевидно демонстрирует пропасть между прошлыми и нынешними «Зверями». Если в первой части песни царило ощущение легкого флирта, то теперь герой прощается с этим миром. И это не обязательно смерть, а, возможно, и глубокий уход в себя. Как на развороте конверта альбома, где радушные друзья по палате предлагают арбуз, мандарины, выпивку, да и стоящая поодаль медсестра явно не прочь... А он уже явно не здесь, созерцая россыпи иных миров.

