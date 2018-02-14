Иосиф Кобзон и Oxxxymiron стали жертвами незаконной предвыборной кампании

Во Владивостоке появились предвыборные плакаты с изображением Иосифа Кобзона и востребованного рэпера Oxxxymiron'а.

Плакаты, вывешенные до начала агитационной компании признаны незаконными, сообщает «Комсомольская правда». «Использование портретов публичных фигур возможно только с их согласия, причем письменного. Кто их развесил - будут привлечены к ответственности. Если будет установлено, что штаб Грудинина разместил, то будут требовать с них. Но, я думаю, это не они», - говорит юрист Галина Антонец.

В этом случае возможны два варианта: либо это группа «фанатов» представителя КПРФ, которая хочет таким образом повысить его популярность, либо это лица, желающие его скомпрометировать. «Грудинин - хороший человек... Но я к нему никакого отношения не имею», - заявил Иосиф Кобзон «КП».

Иосиф Кобзон заявил, что ничего не знает об этих плакатах и считает их появление «провокацией». Открестились от них и в штабе кандидата в президенты РФ Павла Грудинина.