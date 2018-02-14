Вася Обломов назвал Глеба Самойлова «королем позитива»

Концерт Васи Облосова состоялся в московском клубе «16 Тонн» 9 февраля

Выпустив в прошлом году альбом «Долгая несчастливая жизнь», Василий Гончаров-Обломов стал восприниматься как один из самых трагичных творцов современности. Но его концерты по-прежнему проходят весело и бойко. Вася умеет сформировать сет-лист так, чтобы и дать место забубенным песням, и не нагрузить при этом людей сверх меры. К тому же он — превосходный рассказчик и точно подмечающий детали наблюдатель.

Как водится, в «Тоннах» выступление Васи Обломова стартовало с «Корпоративной» - песни о работе, которой, по его словам, становится всё меньше. «Многоходовочку» Василий окрестил композицией в духе раннего Шуфутинского, когда еще не сидел, но всё познал. Актуальности песни «Письмо счастья» поражался и сам автор, потому что считал, что после выхода первого альбома она не надолго задержится в его сет-листах, однако политические реалии России привели к обратному эффекту.

В акустике прозвучала одна из самых редких вещей Обломова - «Одноклассники». Состав у Василия постоянно меняется, однако нынешний, кажется, звучит наименее убедительно. Гитарист Артем Садовников играет чисто и весьма драйвово. Барабанщик Евгений Бордан демонстрировал вполне европейское качество игры. Вася Обломов с легкой завистью заметил, что ударнику, как гражданину Украины, визу к недавним американским гастролям группы сделали на 10 лет, тогда как прочим музыкантам — на три.

«Письмо Санта Клаусу» певец назвал «сезонной песней». Сказанную по отношению к ней реплику «Праздник кончился» он предложил соотнести и с ситуацией в современной России. Из этой же серии оказалась и новинка «Жизнь налаживается» - с саркастичным посылом и приятной мелодией, отдающей «золотыми 60-ми». Сарказм переполнял Василия и во время представления песни «Жизнь всегда». Дело в том, что она записывалась вместе с Глебом Самойловым, которого Обломов нарек «королем позитива».

Перед «Еду в Магадан» зрителям была наглядно продемонстрирована бессмысленность различных социологических опросов. На сцену пригласили двух девушек, которым Василий задал простой вопрос: за кого они будут голосовать на выборах. Одна из них назвала имя Максима Сурайкина. Другая некоторое время колебалась, признавшись, что хотела голосовать за Павла Грудинина, но когда услышала песни в его исполнении, то резко передумала, предпочтя ему Бориса Титова. Хитрому Васе Обломову не составляло труда склонить и её в пользу Сурайкина, ставшего таким образом абсолютным лидером соцопроса.

Завершился концерт лирической «Прощай», помогшей забыть на время обо всех политических баталиях.

