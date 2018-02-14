]]> ]]>
Главная Музыка Концерты

Вася Обломов назвал Глеба Самойлова «королем позитива»

14:14 14.02.2018 , Денис Ступников
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта

Концерт Васи Облосова состоялся в московском клубе «16 Тонн» 9 февраля

Выпустив в прошлом году альбом «Долгая несчастливая жизнь», Василий Гончаров-Обломов стал восприниматься как один из самых трагичных творцов современности. Но его концерты по-прежнему проходят весело и бойко. Вася умеет сформировать сет-лист так, чтобы и дать место забубенным песням, и не нагрузить при этом людей сверх меры. К тому же он — превосходный рассказчик и точно подмечающий детали наблюдатель.

Как водится, в «Тоннах» выступление Васи Обломова стартовало с «Корпоративной» - песни о работе, которой, по его словам, становится всё меньше. «Многоходовочку» Василий окрестил композицией в духе раннего Шуфутинского, когда еще не сидел, но всё познал. Актуальности песни «Письмо счастья» поражался и сам автор, потому что считал, что после выхода первого альбома она не надолго задержится в его сет-листах, однако политические реалии России привели к обратному эффекту.

В акустике прозвучала одна из самых редких вещей Обломова - «Одноклассники». Состав у Василия постоянно меняется, однако нынешний, кажется, звучит наименее убедительно. Гитарист Артем Садовников играет чисто и весьма драйвово. Барабанщик Евгений Бордан демонстрировал вполне европейское качество игры. Вася Обломов с легкой завистью заметил, что ударнику, как гражданину Украины, визу к недавним американским гастролям группы сделали на 10 лет, тогда как прочим музыкантам — на три.

«Письмо Санта Клаусу» певец назвал «сезонной песней». Сказанную по отношению к ней реплику «Праздник кончился» он предложил соотнести и с ситуацией в современной России. Из этой же серии оказалась и новинка «Жизнь налаживается» - с саркастичным посылом и приятной мелодией, отдающей «золотыми 60-ми». Сарказм переполнял Василия и во время представления песни «Жизнь всегда». Дело в том, что она записывалась вместе с Глебом Самойловым, которого Обломов нарек «королем позитива».

Перед «Еду в Магадан» зрителям была наглядно продемонстрирована бессмысленность различных социологических опросов. На сцену пригласили двух девушек, которым Василий задал простой вопрос: за кого они будут голосовать на выборах. Одна из них назвала имя Максима Сурайкина. Другая некоторое время колебалась, признавшись, что хотела голосовать за Павла Грудинина, но когда услышала песни в его исполнении, то резко передумала, предпочтя ему Бориса Титова. Хитрому Васе Обломову не составляло труда склонить и её в пользу Сурайкина, ставшего таким образом абсолютным лидером соцопроса.

Завершился концерт лирической «Прощай», помогшей забыть на время обо всех политических баталиях.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.