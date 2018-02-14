Гражданская Оборона «Русское поле экспериментов» (CD + открытка)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Русское поле экспериментов», Стиль: панк-рок, Год переиздания: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

Альбом 1989 года ««Русское поле экспериментов» стал для Егора Летова во всех отношениях переходным. Пластинку можно воспринимать как пролог к психоделическому периоду «Гражданской Обороны», наивысшем выражением которого стали работы «Прыг-скок» и «Сто лет одиночества». Симптоматично также то, что в материал «»РПЭ» сам Летов позиционировал как пограничный между проектами «ГО» и «Коммунизм».

В «Русском поле...» музыканты и впрямь наплевали на все условности и ограничения. Песня длятся от 44-х секунд до 14-ти минут (речь идет именно о песнях, а не стихах). В звучании использован чудовищный перегруз и разнообразные шумовые эффекты. Приемы эти особенно пришлись ко двору в таких полотнах, как «Новая правда», где много хтонического и хаотичного.

Само мироздание помогало Летову выстроить саунд (не)правильным образом. Например, во время записи заглавной вещи альбома произошел энергетический скачок, сместивший гитарный звук. Решено было так и оставить, ведь неполадка случилась именно в переломный момент композиции.

Против правил звучат не только грандиозные психоделические полотна, но и вполне невинные с виду акустические зарисовки. Такова, скажем, «Непонятная песенка», где электрогитара сначала копошится подспудно, потом её партия приобретает более оформленный вид и, наконец, сменяется плавными акустическими переборами, которые несколькими годами позже зазвучат во всей красе в «Дембельской». Такая эклектика помогла Летову сыграть «Непонятную песенку» на концерте, вошедшем в «Русский прорыв в Ленинграде» под настраиваемые инструменты своих музыкантов.

К моменту записи «Русского поля экспериментов» Летов впервые начал безвозвратно терять своих соратников. Погибшему гитаристу «ГО» Дмитрию Селиванову посвящено целых две песни альбома - «Вершки и корешки» и «Лоботомия». Со второй получилось очень странно: Летов сочинил ее в поезде по пути в Омск, еще ничего не зная о трагедии, но уже предчувствуя неладное.

Альбом намекал пытливым слушателям, что персональное «поле экспериментов» Летова только начинало давать о себе знать и обещало быть обширным и плодоносным.