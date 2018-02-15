Гражданская жена умершего экс-солиста «Иванушек» борется за его наследство

Спутница жизни скончавшегося минувшим летом бывшего участника «Иванушек» Олега Яковлева Александра Куцевол претендует на его наследство

Долгое время она заявляла, что является единственным близким человеком певцу. Однако теперь выяснилось, что в Иркутске у Яковлева была племянница Татьяна. «Я единственная родственница Олега! Куцевол, по сути, никто», - уверенно заявила «КП» Татьяна Яковлева.

Женщинам есть, что делить: имущество Яковлева, включающее несколько квартир в Москве и за границей оценивают в 200 миллионов рублей. Тем не менее, в завещании артиста имени Куцевол нет, но она утвержает, что всё же была с ним в браке. «Куцевол собирается оспаривать завещание! - делится Татьяна Яковлева. - За день до вступления документа в силу Александра прислала нашему нотариусу бумагу: мол, она уже около пяти лет состоит с Олегом в законном браке. Правда, расписались они за границей».

Известно, что к институтк брака Яковлев относился негативно. «Олег всегда говорил в личных и публичных беседах, что на Куцевол он жениться не намерен, - рассказывает родственница певца. - Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить это все в тайне? Возможно, конечно, что Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением в своем семейном статусе. Но родственникам-то и своим друзьям из «Иванушек» вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого городка не стоит ни одной подписи».

Сейчас подлинность документа проверяется. Пока же Александра Куцевол не только сама проживает в квартире Яковлева на Дербенеаской набережной, но и перевезла туда своих родственников.