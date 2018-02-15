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Обнародован рейтинг самых безумных видеоклипов

11:53 15.02.2018
Стоп-кадр из клипа UNKLE «Rabbit in Your Headlights»
Стоп-кадр из клипа UNKLE «Rabbit in Your Headlights»
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Портал Pitchfork ознакомил читателей с подборкой лучших музыкальных видео, выпущенных в 1998 году.

Список включает 10 клипов, сообщает Lenta.Ru. Как отмечают авторы, конец 1990-х стал эпохой безумных экспериментов с камерой и музыкой. «Каждый ролик в нашем топ-10 представляет собой ослепительное зрелище, как в плане звука, так и в плане изображения», — говорится в анонсе.

Лидером оказалось видео на трек группы UNKLE под названием Rabbit in Your Headlights, в записи которого участвовал Том Йорк. Режиссером выступил Джонатан Глэйзер. На втором месте — Gimme Some More исполнителя с псевдонимом Баста Раймс, который сам снял клип вместе с режиссером Хайпом Уилльямсом. Замыкает тройку The Boy Is Mine артисток Брэнди и Моники, автором их клипа стал Джозеф Кан.

В список также вошли ролики на такие песни, как Doo Wop (That Thing) Лорин Хилл, Music Sounds Better With You группы Stardust, This Is Hardcore коллектива Pulp, Only You команды Portishead, Ha рэпера Juvenile, Frozen Мадонны и Rosa Parks дуэта Outkast.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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