БГ наложил жесткий запрет на упоминание себя в фильме Серебренникова о Цое

Борис Гребенщиков подверг жесткой критике готовящийся фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.

Автора сценария БГ окрестил «человеком с другой планеты», сообщает сайт mr7.ru. «Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как *** (совокупляться. — Прим. ред.) за чужой счёт, больше ничего не умеют, - сказал Гребенщиков. – Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ. Надеюсь, Кирилла Серебренникова освободят, но мнения о фильме у нас разные. Мне кажется, я прав, потому что я в то время жил», — сказал Гребенщиков».

Музыкант также высказался о «Деле седьмой студии», по которому проходит обвиняемым Серебренников: «Любые игры с государством, могут закончиться в СИЗО. Государство — штука опасная. Я имею в виду брать деньги у государства».

Гребенщиков также ответил на вопрос том, почему бы музыканту не вести видеоблог вместо передачи «Аэростат», которая идёт по радио «Россия»: «Мне не нравится моя рожа на экране. Вот и вся причина».

