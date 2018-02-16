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БГ наложил жесткий запрет на упоминание себя в фильме Серебренникова о Цое

09:45 16.02.2018
Борис Гребенщиков © KM.RU, Евгений Стукалин
Борис Гребенщиков © KM.RU, Евгений Стукалин
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Борис Гребенщиков подверг жесткой критике готовящийся фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о Викторе Цое.

Автора сценария БГ окрестил «человеком с другой планеты», сообщает сайт mr7.ru. «Сценарий — ложь от начала до конца. Мы жили по-другому. В его сценарии московские хипстеры, которые кроме как *** (совокупляться. — Прим. ред.) за чужой счёт, больше ничего не умеют, - сказал Гребенщиков. – Сценарий писал человек с другой планеты. Мне кажется, в те времена сценарист бы работал в КГБ. Надеюсь, Кирилла Серебренникова освободят, но мнения о фильме у нас разные. Мне кажется, я прав, потому что я в то время жил», — сказал Гребенщиков».

Музыкант также высказался о «Деле седьмой студии», по которому проходит обвиняемым Серебренников: «Любые игры с государством, могут закончиться в СИЗО. Государство — штука опасная. Я имею в виду брать деньги у государства».

Гребенщиков также ответил на вопрос том, почему бы музыканту не вести видеоблог вместо передачи «Аэростат», которая идёт по радио «Россия»: «Мне не нравится моя рожа на экране. Вот и вся причина».
 

Темы: Звезды российского кино, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 16:03
Гость: Да

И фиг с ними.
16.02.2018, 14:45
Гость: Илья

Это не тот ли самый БГ, который корешился с жирной свиньёй Геращенко?
16.02.2018, 12:40
Гость: Argo

БГ прекрасный музыкант и одаренный человек как творческая личность, не терпит вранья и стукачей , человек который сотворил себя сам как личность, я полностью согласен с его комментарием касательно фильма "..." о Цое , этот " режисер" специалист по "голубизне" в его театре это здорово получаеться,
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