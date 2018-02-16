Стали известны новые обвинения Минкульта «Пионеру» из-за «Смерти Сталина»

Министерство культуры РФ прислало пять новых протоколов об административном правонарушении кинотеатру «Пионер».

В очередной раз претензии связаны с показом фильма «Смерть Сталина», пишет газета «Коммерсантъ». Если суд подтвердит факты нарушений закона, то кинотеатр закроют на три месяца.

Министерство расценило каждый сеанс фильма, который показывался 25 и 26 января, отдельным нарушением. Дополнительная претензия министерства связана с тем, что «Пионер» не вернул деньги за 16 билетов, купленных зрителями на отмененные сеансы.

Защищающий интересы кинотеатра адвокат Юлий Тай объяснил, что билеты были куплены за наличные деньги, и люди не пришли в «Пионер», чтобы их вернуть.

Минкульт 14 февраля отозвал из мирового суда административный иск в отношении «Пионера», связанный с прокатом «Смерти Сталина». Ранее в тот же день кинотеатр оштрафовали на 80 тысяч рублей за показ картины «Диван Сталина» с Жераром Депардье.