«Ленинград», «Би-2» и 25/17 стали триумфаторами премии «Чартова дюжина»

Церемония вручения одиннадцатой Национальной Премии «Чартова Дюжина» состоялась 15 февраля на арене «ВТБ Ледовый Дворец»

«Чартова дюжина 2018». Фото Антона Белицкого предоставлено организаторами премии

Концепция премии «Между прошлым и будущим» подразумевала наведение мостов между мастодонтами рока и перспективными исполнителями новой эпохи, которые далеко не всегда придерживаются определенной стилистики. По результатам голосования с уверенностью можно сказать, что это сработало.

Из мастодонтов, как и в прошлом году абсолютными лидерами премии стали «Ленинград» и «Би-2». Но по тому, как они позиционировали себя на самой церемонии, обе группы оказались полными противоположностями. Сергей Шнуров даже не приехал за своими наградами «Лучший видеоклип» (за ролик «Вояж») и «Выбор Одноклассников» (где его песни обошли творчество «Сплина» и «Зверей»).

Участники же «Би-2» охотно комментировали каждую полученную премию. По поводу «Лучшего дуэта» с Oxxxymiron «Пора возвращаться домой» Шура Би-2 заявил, что во время записи поспорил с Левой, считавшим эту песню проходной. Лучшим же концертом была признана презентация альбома «Горизонт событий» на той же арене «ВТБ Ледовый Дворец» 25 ноября прошлого года. Шура Би-2 подчеркнул, что все спецэффекты для того шоу они готовили своими силами.

Кусочек программы «Горизонт событий» музыканты представили на «Чартовой дюжине», исполнив из нового альбома «Летчика» и «Виски». Во время второй из них на экране сценография была решена в виде хохломской росписи, а Лева, подперев голову рукой, мастерски изобразил русские пляски. Не хватало только кокошника!

Настоящим порывом нынешняя «Чартова дюжина» стала для омской группы 25/17, творящей на перекрестье между роком и рэпом. Ее участники получили награды за «Лучший альбом» («Ева едет в Вавилон»). Также они были отмечены как «Лучшая группа». Вручавший первую из них Иван Охлобыстин похвалил музыкантов за то, что они имеют свою «внутреннюю позицию» и чувствуют «ответственность» перед бытием. В искренность актера было поверить легко, потому что незадолго до этого он самозабвенно пританцовывал под «Русский подорожник», «Девятибалльно» и «Сибирский марш». Также у команды оказалась самая мощная группа поддержка в зале, то и дело принимавшаяся скандировать заветные цифры: 2-5-1-7!

Еще одними отмеченными премией представителями нынешнего поколения музыкантов стали панки из группы «Панк Ломоносова». Во время своего выступления они показали широчайший диапазон своих интересов – от традиционных раздолбайских гимнов («Не торопись») до песни на стихи Маяковского «Резкая, как нате». А получая награду за номинацию «Взлом» они были невероятно скромны и вежливо благодарили за оказанную честь.

О панках вообще говорилось на церемонии довольно много. Если прошлая церемония впучения премии «Чартова дюжина» прошла под знаком Ильи Кормильцева, то на нынешней – уделили особое внимание Егору Летову. Правда, никаких нмемориальных номинаций лидеру «Гражданской Обороны» не посвящали. Но в рассказе о панк-движении в России упомянули, что 19 февраля со дня смерти Летова исполнится 10 лет. А группа Louna (вокалистка которой Лусинэ Геворкян была отпечена как «Лучшая солистка») исполнила «Мою оборону» «ГО», разметав по сцене барабаны и разбив гитару.

Дань экстремальной музыке своей юности отдал и Андрей Князев, исполнив со своей группой «КняZz» песню про панк-рок. При этом признался, что сомневался до последнего, показывать ли сегодня этот номер. Но аккурат перед церемонией Князев совершенно случайно столкнулся в лифте с Уотти Бьюкэном из английской группы The Exploited и посчитал это знамением.

«Лучшим вокалистом» был признан лидер группы «Калинов мост» Дмитрий Ревякин, который, как и Сергей Шнуров за наградой приехать не смог. Объявлявшая его Ольга Кормухина процитировала «Идиота» Достоевского и заметила, что у Дмитрия – «правда нежная». А ведущие премии Александр Бон и Игорь Паньков вдруг вспомнили, как имели неосторожность задать Ревякину вопрос о том, зачем он сбрил бороду, а тот обиделся и ушел.

«ДДТ» получили приз как «Лидеры чарта» за песню «Любовь не пропала». Юрий Шевчук признался, что этот хит ему порядком поднадоел. Но исполнять песню все равно пришлось – наряду со старенькими «Мажорами» и «Белой рекой». В ближайшем будущем Юрий Юлианович пообещал новый альбом «ДДТ».

Организаторы премии заранее анонсировали, что каждая группа будет исполнять по две тарых и по одной новой песне. Наилучшей иллюстрацией к этой схеме служил Вадим Самойлов, вспомнивший «Сказочную тайгу» с «Ковром-вертолетом», а также исполнивший почти одноименную концепцию премии песню «Между будущим и прошлым».

Однако у любого правила есть исключения. Как мы уже отметили, «Би-2» представили целых две новинки. Голографическая копия Владимира Высоцкого исполнила одну-единственную «Охоту на волков» под аккомпанемент оркестра «Глобалис». По две песни сыграли Найк Борзов, 7Б и Louna. А гости из Латвии Brainstorm стали единственными, кто представил песню на английском языке

