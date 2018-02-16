Rhapsody of Fire «Legendary Years»

Исполнитель: Rhapsody of Fire, Название: «Legendary Years», Стиль: симфо пауэр-метал, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

История итальянской симфо-металлической группы Rhapsody of Fire больше всего напоминает головоломку. Образовались под названием Rhapsody, лучшие альбомы выпустили на рубеже веков. Намылились в 2004-м покорять США, но выяснив, что там уже есть своя «Рапсидия», сменили вывеску на Rhapsody of Fire.

Потом пошла череда расколов, не лучшим образом сказавшихся на качестве альбомов и количестве концертов. Оставшийся в итоге единсвенныйм из оригинального состава клавишник Алекс Старополи сумел сохранить за собой «огненное» название. Однако деятельность бывших коллег по эксплуатации старого материала заставило и его выпустить альбом ремейков наиболее показательных песен 1998-2003 года.

Сборник длинною в 73 минуты, показательно поименованный «Legendary Years», меньше всего похож на ворчание изможденных старперов на тему «раньше были времена, а теперь мгновения». Мастерство нынешнего состава явлено во всей красе. «Flames of Revenge» содержит обширную симфоническую вставку. «The Dark Tower of Abyss» выстроена по принципу фуги Баха.

В «When Demons Awake» идет напряженная перекличка неотмоленной души с навязчивым демоном. Заглавная вещь насыщена фолковыми мотивами. А в проигрыше «Dawn of Victory» вообще можно уловить отсылку к революционным частушкам «Яблочко»!

Даже самый взыскательный металлюга непременно обнаружит на этом диске хотя бы полтора два трека по себе. В этом смысле, кто бы что ни говорил, релиз способствует единству, а не расколам.