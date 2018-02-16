Гарик Сукачев, 22 февраля, «16 Тонн»

Один из самых узнаваемых музыкантов Москвы, бессменный фронтмен сразу двух популярнейших столичных рок-групп «Бригада С» и «Неприкасаемые», в последние годы Игорь Иванович Сукачев окончательно превратился в артиста широкого профиля

Он и певец, и поэт, и композитор, и актера, и сценарист, и режиссер. Сейчас Сукачев выступает нечасто. Поэтому услышать ветерана русского рока на концерте — большая удача.

В этот раз концерт приурочен к праздничной дате, что дает артисту повод собрать по-настоящему хитовую программу из самых народных песен. «Моя бабушка курит трубку», «Напои меня водой» или «Я милого узнаю по походке» — песни, которые поются хором и будут петься еще долгое время. Полный зал гарантирован, билеты лучше брать заранее!