«Несчастный случай», 23 февраля, «16 Тонн»

В этом году «Несчастному случаю» исполняется 35 лет

Торжественные празднования пройдут осенью, пока можно увидеть группу-юбиляра в клубной обстановке и на расстоянии вытянутой руки. И сделать это в хорошей компании — потому что «Несчастный случай» всегда слушали люди самых разных возрастов, любящие театральность в музыке.

При этом группа всегда была в хорошей форме и подходила к своим концертам с фантазией, создавая для них специальные декорации и чередуя в треклисте любимые хиты с альбомными редкостями (можно вспомнить традиционные «халатные» концерты — не потому что ленивые, а потому что игрались в халатах). Драйва ей добавил и на время вернувшийся в состав «Несчастного Случая» Валдис Пельш.