Звезда «Притяжения» и «Льда» сыграл в клипе «Ленинграда»

Вокалист группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о выходе нового клипа.

Дабы подогреть интерес к своему детищу, певец поделился фото с Александром Поповым (фильмы «Гоголь. Начало», «Притяжение», «Лёд») и режиссером Ильёй Найшуллером, известным по фильму «Хардкор», сообщает газета «Метро».

Однако Сергей Шнуров не рассказал, на какую песню будет видео. Клип обещает быть зрелищным. Режиссер Илья Найшуллер успел прославиться, как автор видео "Ленинграда", как "Кольщик и "Вояж". Оба ролика в свое время набрали миллионы просмотров на Youtube уже в первые часы своего появления в Сети.

Клип "Кольщик" был признан UK Music Video Awards победителем в номинации "Лучшие визуальные эффекты", также выиграл в двух номинациях на фестивале Berlin Music Video Awards.