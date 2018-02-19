Егор Летов помог нам понять, кому на Руси жить хорошо

19 февраля 2008 года российские СМИ сообщили о смерти человека, олицетворявшего собой самое иррациональное, что можно представить в отечественном роке

Егор Летов

Иррациональное и в этом органичное! Да, уже 10 лет прошло со смерти Егора Летова, а мы до сих пор продолжаем разгребать и обнародовать его творческое наследие!

Что он нам в наследство оставил? Колоссальное множество творческих проектов собственных и родственных по духу музыкантов. Множество интервью с взаимоисключающими утверждениями. Популярность и стремление к подполью в одном. Угрюмость и жизнерадностность. Панк и хиппи. Лучи любви и щквал ненависти. И в этом весь Летов. Сумевший проникнуть во все сферы жизни и при этом уйти по-английски отовсюду.

В Перестройку передовик протестного рока, да писавший такое, что волосы дыбом вставать могли даже у слушателей ДДТ или «Алисы». С девяностых же заявляет о просоветской ориентации и присоединяется к национал-большевикам. Сотрудничает с РНЕ. Но быстро рвёт с этими организациями и остается самодостаточным патриотом.

Раскручивает музыкантов сибирского авангарда, не имеющих, как покажется на первый взгляд, между собой ничего общего ни по содержанию, ни по настроению. От Янки до Кузьмы Рябинова расстояние как от Земли до Луны, а когда вспомним Кирилла Рыбьякова, Вадима Кузьмина, Романа Неумоева, братьев Лищенко, то и вовсе удивимся эклектике. Действительно, ничего общего. Для нас, но не для него, в различное время всех их популяризовавшего и в собственном творчестве отразившего их стилистику.

Не боится собственной популярности, не против её нарастания. Участившиеся интервью в газетах и журналах самого массового характера, попадание в эфир «Нашего радио» – и восприятие сего на уровне «спокойствия, только спокойствия», «пустяков, дела житейского».

Во время интервью производит впечатление, что ему-то как раз, не стремящемуся вырваться из подполья, жизнь лучше известна, чем вышедшим в тираж коллегам, превратившим творчество в штампование ширпортреба, пытающимся это закамуфлировать фразёрством о независимости, творческих свободах. Даже в самых беспощадных рассуждениях о качестве музыки он звучит убедительнее и конструктивнее массовиков-затейников.

И так во всём. Всегда против. Против установок, сковывающих человеческое поведение.

Наверное, это юродивость. Искренняя юродивость, а не наигранное паясничанье и юродство. Некрасовщина XX-XXI века.

Постоянно прослушивать его некрасовщину тяжело, да это и не надо. Ибо так музыка может превратиться в развлекаловку и затереться. Редко, но метко – так лучше. И, возможно, поймём, кому на Руси жить взаправду хорошо и что нужно для приближения такой жизни.

Приятного размышления!

Постер фильма

В день десятилетия со дня смерти Егора Летова на экраны выйдет фильм его вдовы Натальи Чумаковой «Сияние обрушится вниз». Лента представляет собой последний концерт «Гражданской Обороны», снятый 9 февраля 2008 года в Екатеринбурге.

Недавно в издательстве «Выгрород вышла в свет книга «Офлайн», представляющая собой систематизированные и откомментированные ответы Егора Летова на вопросы поклонников. Первый тираж разошелся мгновенно, исправленный второй в скором времени появится в магазинах. Кроме того, «Выргород» ударными темпами продолжает переиздание бэк-каталога Летова и «ГО». Последние увидевшие свет CD и винилы - «Лунный переворот» и «Сносная тяжесть небытия».

Третьего марта в РГГУ состоится научная конференция «“Без меня”: 10 лет без Егора Летова – 10 лет с Егором Летовым», куда съедутся исследователи творчества «Гражданской Обороны» со всей России и даже из-за рубежа.

Фото с сайта gr-oborona.ru